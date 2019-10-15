大啖秋蟹 醫師建議這四種人宜少吃

2019-10-15 14:24 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ／桃園即時報導



大閘蟹已開賣，正是品嚐螃蟹季節，螃蟹個頭碩大，蟹肥膏黃，濃郁滋味讓人食指大動。大啖肥美秋蟹時，聯新國際醫院中醫師黃麟峰提醒，蟹類不宜與柿子，也不可與茶類同時食用；另外對螃蟹過敏、有高血脂、高血壓、痛風患者，腸胃虛寒以及孕婦等族群，建議避免食用。

蟹類營養價值豐富，精華在於蟹膏、蟹黃與蟹肉。中醫認為蟹類性味屬寒、味鹹，具有疏通筋骨、補氣、通經絡、清熱等功效。入秋後的螃蟹為了過嚴冬儲存豐富脂肪，肉質更加鮮甜，一般主要吃蟹膏、蟹黃和蟹肉；其他像是蟹腮、蟹胃、蟹腸、蟹心等部位則不宜食用。

中醫師黃麟峰表示，螃蟹屬於寒性食物，建議適量攝取，料理時可加入一些溫熱性食材，例如紫蘇葉、生薑等作為佐料，中和螃蟹的寒涼；也可搭配花雕、紹興等黃酒去除寒性及腥味。

農民曆上食物相剋圖表記載，「吃柿子再吃螃蟹會中毒」。黃麟峰醫師解釋，由於柿子和茶類都含有鞣質成分，容易與螃蟹的蛋白質凝結形成鞣酸蛋白，在腸道中不易被分解吸收，容易引起脹氣或腹瀉，因此蟹類不能與柿子、茶類一起食用。