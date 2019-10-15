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雲林30歲男染日本腦炎 全台已21例

2019-10-15 14:14聯合報 記者簡浩正／台北即時報導

日本腦炎尚在流行季，民眾應水稻田等場域出沒時需注意。衛福部疾病管制署今公布國內新增1例日本腦炎個案，為住雲林縣虎尾鎮30多歲男性，近期無國外旅遊史，因持續高燒及精神狀況差兩度就醫，後出現意識不清症狀而送加護病房，目前仍住院進行復健治療中，住者則無疑似症狀。

疾管署已在他的住家附近水稻田及畜牧場等場所懸掛捕蚊燈，同時加強對當地民眾之衛教宣導。

疾管署副署長羅一鈞表示，該男於9月21日出現發燒而就醫，後續雖確診，但因出現高燒不退、意識不清等狀況，9月24日至10月2日更住進加護病房觀察，所幸治療後病情轉好並轉至普通病房。但因體力較虛、四肌無力坐輪椅，目前仍住院進行肢體復健。

由於該男並未從事農牧業，平時以打零工為主，但住家附近有水稻田、養牛牧場等病媒蚊高風險場所，不排除可能因此受到感染。

疾管署資料顯示，國內今年目前共21例日本腦炎病例，分別為高雄市5例、桃園市4例、台中市3例，嘉義市、屏東縣及彰化縣各2例、嘉義縣、新竹縣及雲林縣各1例，其中2例死亡。羅一鈞說，2015年至2018年全國同期病例數分別為29、23、25及36例；每年5至10月為日本腦炎流行期，往年9月仍有零星個案出現，民眾不可掉以輕心。

羅一鈞說，國內日本腦炎病媒蚊以三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊為主，多數人感染後無明顯症狀，少數會有頭痛、發燒或無菌性腦膜炎，嚴重則可能出現意識改變、全身無力、腦神經功能損傷，嚴重者甚至昏迷或死亡。提醒民眾應帶家中滿15個月以上嬰幼兒，至當地衛生所或合約院所完成接種，以避免感染。

衛福部疾病管制署今公布國內新增1例日本腦炎個案，為住雲林縣虎尾鎮30多歲男性，9...
衛福部疾病管制署今公布國內新增1例日本腦炎個案，為住雲林縣虎尾鎮30多歲男性，9月21日出現發燒症狀而就醫，因後持續高燒及精神狀況差而再次就醫並住院，經通報二採檢驗確診。目前仍住院進行復健治療中，同住者則無疑似症狀。記者簡浩正／攝影
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日本腦炎
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