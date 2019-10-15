雲林30歲男染日本腦炎 全台已21例

2019-10-15 14:14 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ／台北即時報導



日本腦炎尚在流行季，民眾應水稻田等場域出沒時需注意。衛福部疾病管制署今公布國內新增1例日本腦炎個案，為住雲林縣虎尾鎮30多歲男性，近期無國外旅遊史，因持續高燒及精神狀況差兩度就醫，後出現意識不清症狀而送加護病房，目前仍住院進行復健治療中，住者則無疑似症狀。

疾管署已在他的住家附近水稻田及畜牧場等場所懸掛捕蚊燈，同時加強對當地民眾之衛教宣導。

疾管署副署長羅一鈞表示，該男於9月21日出現發燒而就醫，後續雖確診，但因出現高燒不退、意識不清等狀況，9月24日至10月2日更住進加護病房觀察，所幸治療後病情轉好並轉至普通病房。但因體力較虛、四肌無力坐輪椅，目前仍住院進行肢體復健。

由於該男並未從事農牧業，平時以打零工為主，但住家附近有水稻田、養牛牧場等病媒蚊高風險場所，不排除可能因此受到感染。

疾管署資料顯示，國內今年目前共21例日本腦炎病例，分別為高雄市5例、桃園市4例、台中市3例，嘉義市、屏東縣及彰化縣各2例、嘉義縣、新竹縣及雲林縣各1例，其中2例死亡。羅一鈞說，2015年至2018年全國同期病例數分別為29、23、25及36例；每年5至10月為日本腦炎流行期，往年9月仍有零星個案出現，民眾不可掉以輕心。