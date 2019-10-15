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糖尿病患預防失智 運動效果佳

2019-10-15 13:54聯合報 記者邱宜君／即時報導

失智症威脅席捲全球，世界衛生組織今年特別呼籲「抗三高防失智」。其中糖尿病得到阿茲海默症機率是無糖尿病者的1.5至2倍，得到血管性失智症機率則是2至2.5倍。但預防失智的資訊爆炸，糖尿病患最不可或缺的防失智策略到底是什麼？現有大規模本土研究證實，運動是糖尿病患生活上防失智的首要對策。

成功大學老年所副教授邱靜如運用國健署「中老年身心社會生活狀況長期追蹤調查」資料，針對4076位平均69歲的社區或機構長者，在1996年至2007年間三度追蹤評估他們的認知功能及身體行為相關資料，結果發現能延緩糖尿病患者認知功能衰退的關鍵行為因素，就是運動，若能搭配健康飲食及減緩壓力的休閒活動，預防效果更好。

邱靜如表示，運動、健康飲食、休閒減壓都能延緩認知功能衰退，其中自述每周三天會運動到喘，在三到四年內的對認知功能的保護效果最明顯。如果能把握避免高油鹽糖、增加蔬果攝取這兩個原則，對認知功能也有長期的保護效果。此外，不論動態或靜態休閒活動，只要能夠達到減輕壓力和憂鬱的目的，也有助減緩認知衰退。

邱靜如說，根據研究發現，有助維持認知功能的運動和飲食，其實執行原則並不複雜。此外，台灣長者的日常休閒活動，例如看電視、聊天、園藝、散步、戶外運動，因能減壓抗憂鬱，也有其健康促進的價值。

糖尿病衛教理事長杜思德提醒，高血糖和低血糖都與失智症有關。高血糖會影響腦部血管的血流灌注，促使腦細胞老化或死亡，造成退化性失智，或因提高中風風險進而造成血管性失智。此外，血糖太低也台灣75歲以上老人認知功能惡化的一大原因，已有研究證實，曾發生過嚴重低血糖的長者，十年內發生失智症的風險會提高。

杜思德表示，運動很重要，但別忘了控糖總共有五大原則：適度運動、健康飲食、規律用藥、監測血糖、定時回診。杜思德建議，如果能力許可，最好每周五天，每天運動40分鐘，運動心跳率達到每分鐘130下，效果會更好。他也提醒70歲以上長者，要注意營養均衡攝取，以免肌肉流失，沒有力氣維持運動習慣。

糖尿病居十大死因第五名。 圖／聯合報系資料照片
糖尿病居十大死因第五名。 圖／聯合報系資料照片
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失智症糖尿病
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