親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

重刑行不行？酒駕「重刑化」利大於弊？

互助讓彼此喘息！家總徵40個照顧家庭一同試看看

2019-10-15 12:36聯合報 記者羅真／台北即時報導

喘息服務能讓照顧者短暫休息紓壓，不過當前臨時性、短時間的服務型態對服務單位缺乏經濟誘因，供應量不足使得民眾經常排隊等待，或者乾脆不用了。有鑑於此，中華民國家庭照顧者關懷總會推動「互助喘息」試辦計畫，媒合處經驗類似的照顧者互相支援、彼此喘息，即起接受報名。

家總秘書長陳景寧表示，家庭照顧者平均需要照顧9.9年，家總長期倡議至少需要「周休一日」。現行長照2.0有五種喘息服務，包括「居家喘息」、「日間照顧中心喘息、「小規模多機能（夜間喘息）」、「機構喘息」與「巷弄長照站臨托」，不過，當前臨時性、短時間的服務型態對服務單位缺乏經濟誘因，供應量不足使得民眾總是看得到、吃不到。

「要提升喘息服務量，作法之一是思考創新的資源供應策略」，家總理事長郭慈安表示，家總收集各縣市政府數據發現，各地的喘息服務使用量與政府的資源供應策略息息相關，以六都中喘息服務使用量最大的台中市為例，台中市政府就要求各服務提供單位提供一定比例提供喘息服務，衝高服務供應量，南投縣則要求照管專員主動向民眾推薦適當的喘息服務。

喘息服務樣態還有許多可能性。郭慈安舉例，可討論人力分級、不同培訓取向、不同給付標準；看護公司或人力派遣業可能更擅長短時間暫代服務的模式；未來或許還可鬆綁服務單位類型或設置標準，鼓勵更多暫時替代照顧人力進場。

照顧者之間互相支援也是一種可嘗試的方向。家總推動以「周休一日」為目標的「互助喘息」試辦計畫，徵求40個家庭照顧者，由家總協助媒合形成兩人、三人或四人的互助團體，自行約定如何排班喘息，也自行約定要在外租用空間或利用彼此家中的空間等。有興趣的民眾即起可撥打家庭照顧者關懷專線（0800-507-272）報名。

中華民國家庭照顧者關懷總會推動「互助喘息」試辦計畫，媒合處經驗類似的照顧者互助、...
中華民國家庭照顧者關懷總會推動「互助喘息」試辦計畫，媒合處經驗類似的照顧者互助、讓彼此有喘息空間，即起接受報名。記者羅真／攝影
分享

長照
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

為何出現低價高麗菜？ 他分析是這些原因

2019-10-15 12:18

高麗菜預警反應卻慢半拍 專家：國內外都應一併控管

2019-10-15 12:35

曾台美奔波 她辭職為失智老母尋找有效照護方式

2019-10-15 11:55

開刀切錯組織沒違法 衛生局：院方檢討含醫師經驗不足

2019-10-15 11:32

U值媒／季節限定，台灣欒樹開花！

2019-10-15 12:48

第三航廈不做波浪屋頂省經費？ 桃機董座：很可能如此

2019-10-15 12:46

台大醫研發App 術後傷口追蹤拍照就行

2019-10-15 12:14

老公晾內褲意外開發「隱藏版掛法」？網驚呆：原來以前都曬錯

2019-10-15 12:00

新北空氣品質多處亮黃燈 明後天可望改善

2019-10-15 11:32

增加服務量能 家總提「互助喘息」與「喘息券」

2019-10-15 11:32

防治心臟疾病 馬偕在尖石鄉推穿戴裝置遠距篩檢

2019-10-15 11:16

《返校》：台灣影劇中的白色恐怖與轉型正義

2019-10-15 10:46

【食力】洋蔥切過後小心久放變苦！苦味的來源其實是因為這個化合物

2019-10-15 09:19

哈吉貝雨勢驚人釀災 氣象局：類似台灣的共伴效應

2019-10-15 09:02

降溫2度 彭啟明：北部民眾今外出帶件薄外套

2019-10-15 07:29

影／捨百萬年薪當科技農 許又仁朝農業循環經濟邁進

2019-10-15 07:22

坐月子爬樓梯傷膝蓋？ 原來真的有醫學根據

2019-10-15 07:08

台北關要求逐班申報機上免稅菸 華航索性停售半年

2019-10-15 00:23

健康你我他／最好重陽禮 幫偏遠醫療出力

2019-10-15 00:01

失智照護新法 讓患者更有尊嚴

2019-10-15 00:01

從治療到科技防疫 余幸司用創新決勝負

2019-10-15 00:01

月子中心群聚感染 疑延遲通報

2019-10-14 23:55

樹林4例登革熱 全與坡內里菜園有關

2019-10-14 23:13

打針等一個半小時？桃園醫院：連假前病友多

2019-10-14 23:12

華航暫時停售免稅菸 關務署回應了

2019-10-14 20:57

台中腸病毒這1班4月停課4次 有家長買保險

2019-10-14 20:13

白內障「熟了」再手術？ 許多患者因而失明 名醫籲勿信

2019-10-14 19:30

全聯櫃台排隊只有一人結帳 網友批沒效率引發爭論

2019-10-14 18:57

用昂貴初榨橄欖油炒炸 年薪千萬企業家險些心血管疾病

2019-10-14 18:11

早晨來杯普洱養生？不當保存反造成肝臟負擔

2019-10-14 18:11

腦動脈瘤生死分界線 醫師：要定期磁振造影追蹤大小

2019-10-14 18:05

第一銀行攜手「雲端發票APP」 線上繳費一次ok

2019-10-14 18:02

新北樹林登革熱再增一例 又是菜園儲水容器惹禍

2019-10-14 17:28

私菸案後 華航今起停售機上免稅菸半年

2019-10-14 16:56

高檔月子中心爆群聚感染 疾管署：九月底就該通報

2019-10-14 16:26

新北樹林區又增1例登革熱 4例全與坡內里菜園有關

2019-10-14 15:22

眼睛疲勞想按眼放鬆 醫：當心有反效果

2019-10-14 14:43

預防乳癌 國健署提醒生活減塑、少吃加工品

2019-10-14 14:39

男性乳房攝影 國內外醫界看法不一

2019-10-14 14:36
看更多

熱門文章

SEIKO聯手人氣潮牌推限量腕表 網「這也太生火了」

2019-10-14 19:44

全聯櫃台排隊只有一人結帳 網友批沒效率引發爭論

2019-10-14 18:57

私菸案後 華航今起停售機上免稅菸半年

2019-10-14 16:56

白內障「熟了」再手術？ 許多患者因而失明 名醫籲勿信

2019-10-14 19:30

他抱怨麥當勞點餐密語「二原」難懂 網友附和被喊過「外遇」

2019-10-15 10:38

早晨來杯普洱養生？不當保存反造成肝臟負擔

2019-10-14 18:11

新北樹林區又增1例登革熱 4例全與坡內里菜園有關

2019-10-14 15:22

眼睛疲勞想按眼放鬆 醫：當心有反效果

2019-10-14 14:43

坐月子爬樓梯傷膝蓋？ 原來真的有醫學根據

2019-10-15 07:08

每日星座運勢／金牛信心滿滿運勢佳　戀情急速加溫

2019-10-15 00:00

華航暫時停售免稅菸 關務署回應了

2019-10-14 20:57

用昂貴初榨橄欖油炒炸 年薪千萬企業家險些心血管疾病

2019-10-14 18:11

台北關要求逐班申報機上免稅菸 華航索性停售半年

2019-10-15 00:23

路上正妹怎麼搭訕？ 內行網友曝關鍵讓成功率超高

2019-10-14 17:52

哈吉貝雨勢驚人釀災 氣象局：類似台灣的共伴效應

2019-10-15 09:02

立委批中高齡就業法草案 為何排除公務員再回公職？

2019-10-14 23:58

降溫2度 彭啟明：北部民眾今外出帶件薄外套

2019-10-15 07:29

拉麵只要34元！一風堂慶祝34週年 全台12門市同享優惠

2019-10-15 11:16

影／看「蠶寶寶」孵化不稀奇 他拍下「蟬寶寶」孵化

2019-10-14 19:33

高檔月子中心爆群聚感染 疾管署：九月底就該通報

2019-10-14 16:26

影／捨百萬年薪當科技農 許又仁朝農業循環經濟邁進

2019-10-15 07:22

酷航周二閃人促銷 東京、大阪單程含稅3千5有找

2019-10-14 17:16

2020京都大阪米其林指南 大阪柏屋及太庵連10年拿三星

2019-10-14 18:48

開刀切錯組織沒違法 衛生局：院方檢討含醫師經驗不足

2019-10-15 11:32

為何出現低價高麗菜？ 他分析是這些原因

2019-10-15 12:18

第三航廈不做波浪屋頂省經費？ 桃機董座：很可能如此

2019-10-15 12:46

清水岩寺後步道 再現水鹿蹤跡

2019-10-14 23:27

宏碁ConceptD系列開賣 北中南誠品快閃體驗週五開跑

2019-10-14 22:32

台中腸病毒這1班4月停課4次 有家長買保險

2019-10-14 20:13

守鱟一生！ 好美寮濕地3個月遇14隻稚鱟 保育人士開心

2019-10-14 15:30

月子中心群聚感染 疑延遲通報

2019-10-14 23:55

警察疲於應付交通違規檢舉 立委建議訂上限

2019-10-14 13:47

小丑的厭女爭論：為何性別總放在階級裡面？

2019-10-15 10:20

亞洲最古色古香的美麗城鎮 泰國普吉島入列

2019-10-12 21:26

黑色旋風席捲全家！闇黑系「叉燒包」吸睛度百分百

2019-10-14 16:56

小7玩食趣！「白白日記」杯緣子萌翻全場

2019-10-14 17:41

解開女人抗老秘密！香奈兒五月梵尼蘭打造奢華精質系列

2019-10-14 22:58

Max & Co.名牌包只賣2千！禮客周年慶滿額再抽郵輪遊

2019-10-14 18:34

腸病毒停課 家長可請家庭照顧假

2019-10-14 14:27

腦動脈瘤生死分界線 醫師：要定期磁振造影追蹤大小

2019-10-14 18:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top