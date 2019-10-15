互助讓彼此喘息！家總徵40個照顧家庭一同試看看

2019-10-15 12:36 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ／台北即時報導



喘息服務能讓照顧者短暫休息紓壓，不過當前臨時性、短時間的服務型態對服務單位缺乏經濟誘因，供應量不足使得民眾經常排隊等待，或者乾脆不用了。有鑑於此，中華民國家庭照顧者關懷總會推動「互助喘息」試辦計畫，媒合處經驗類似的照顧者互相支援、彼此喘息，即起接受報名。

家總秘書長陳景寧表示，家庭照顧者平均需要照顧9.9年，家總長期倡議至少需要「周休一日」。現行長照2.0有五種喘息服務，包括「居家喘息」、「日間照顧中心喘息、「小規模多機能（夜間喘息）」、「機構喘息」與「巷弄長照站臨托」，不過，當前臨時性、短時間的服務型態對服務單位缺乏經濟誘因，供應量不足使得民眾總是看得到、吃不到。

「要提升喘息服務量，作法之一是思考創新的資源供應策略」，家總理事長郭慈安表示，家總收集各縣市政府數據發現，各地的喘息服務使用量與政府的資源供應策略息息相關，以六都中喘息服務使用量最大的台中市為例，台中市政府就要求各服務提供單位提供一定比例提供喘息服務，衝高服務供應量，南投縣則要求照管專員主動向民眾推薦適當的喘息服務。

喘息服務樣態還有許多可能性。郭慈安舉例，可討論人力分級、不同培訓取向、不同給付標準；看護公司或人力派遣業可能更擅長短時間暫代服務的模式；未來或許還可鬆綁服務單位類型或設置標準，鼓勵更多暫時替代照顧人力進場。