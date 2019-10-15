高麗菜預警反應卻慢半拍 專家：國內外都應一併控管

2019-10-15 12:35 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ／台北即時報導



高麗菜產銷調節年年來，專家指出，高麗菜超種問題年年輪迴，現有種苗控管、登記制度若成效不彰，應全盤檢討；且政府不是只有國內產量要控管，國外進口量也要一併控管。此外，補貼也許短期間有效，但長期對台灣農業是一場災難。

農糧署高麗菜育苗場售出情形統計，每旬（十天）警示燈號達540至600萬株時為紅色燈號（警戒值），600萬株以上為紫色燈號（超量）；今年8月上旬高麗菜種苗售出為580.6萬株、中旬542.6萬株，皆為紅色燈號警示；8月底718.6萬株，已達紫色超量警示。

陳李農改研究團隊執行長李武忠表示，政府既然有心要監控高麗菜，不僅要對國內進行控管，國外進口量也應該一併考量。

此外，高麗菜今年8月1日開始登記，8月上旬、中旬都出現紅燈預警燈號，下旬更達到超量紫燈；政策應該是紅燈時就應該有作為，不是到了超量紫燈才警示，這時農民已經耕種，「難道要拔掉？」農委會這麼多人，還花了各種計畫經費在預警，若效果不彰，計畫應該全盤檢討成效。

他表示，選舉到了，農業事事都用補貼，用錢堵農民的嘴，但補貼只是短期對策，長期不利於農業發展。高麗菜超種問題年年輪迴，種苗控管，登記制度都有，但種苗數量都正確？若不準有何罰則？農民不登記又有什麼對策？每一項都需要仔細規畫，若只想撒錢補貼，還要政府幹嘛。

菜農林佳新表示，進口的高麗菜當中，也有初秋品種，但初秋是國內生產量多的高麗菜品種，高山淺山都有種；但對商人來說，有利可圖、有市場就會進口，也因此平地硬梗高麗菜就沒有市場，今年國內高麗菜耕種面積縮小，還是被進口打趴。