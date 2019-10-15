上海授權展Fresh Taiwan臺灣館主視覺亮相 文策院首創導入AI科技應用

2019-10-15 16:02 聯合新聞網 聯合數位文創



上海國際品牌授權展行前說明會。圖／文化內容策進院、聯合數位文創提供。 分享 facebook

2019上海國際品牌授權展將於10月16日至18日舉辦，此為亞洲極具規模及影響力的授權展之一，參展企業400 家，展示IP超過1,800項，且國際品牌比例佔8成，每年吸引數萬名觀眾前往。本屆將由文化內容策進院（TAICCA）首次率領10家臺灣優秀圖像角色品牌，前進中國大陸市場。本次Fresh Taiwan臺灣原創館，由「白輻射影像」團隊操刀，除以文化內容生態系為概念進行設計規劃外，同時也首度與臺灣科技大廠合作科技應用，架設AI智慧看板，讓數位科技加值文化內容產業。

文化內容策進院今年首度帶隊前往上海國際品牌授權展，為強化臺灣原創館整體意象，特別邀請過往執行文博會、金曲獎頒獎、臺北燈節世大運區，及國際授權展等典禮與動態影像規劃極具豐富經驗與頗受好評之「白輻射影像」，擔任主視覺暨策展統籌。此次，為形塑臺灣品牌設計新高度，團隊事前針對各大展會展開詳實調查研究，期能以嶄新視野與格局，讓國際看見臺灣圖像角色多元包容力。

本屆臺灣原創館策展主題，以「Re-Fresh」新鮮能量概念出發，展現文策院首度執掌的新形象。主視覺由文化內容生態系之「山」與「海」為發想，以帶有生命力的「光」象徵臺灣原創IP，與山、海穿透結合時，綻放蘊藏其中的多元色彩。透過主視覺，反映Fresh Taiwan希望為內容創作者建立不設限的空間與載體，並向世界展現，在沒有任何限制的環境下，臺灣圖像角色迷人的多元與可能性。

實務工作坊。圖／文化內容策進院、聯合數位文創提供。 分享 facebook

臺灣頂尖的資通訊產業技術，也首次帶到上海授權展。文策院首度與臺灣科技大廠合作，將在展會現場架設AI智慧看板。藉由智慧科技，判斷來賓性別、年齡，主動導入圖像角色推薦技術；並透過人流追蹤及大數據系統，提供參展品牌更精準的目標客群統計分析。此外，也將搭配互動式行銷活動，以數位科技加值文化內容產業，提升臺灣原創館聲量。

本屆為文策院首次接手國際授權展會，為了讓每家參展品牌有足夠空間進行洽商，文策院特別將展區場地擴大近一倍，面積增至140平方公尺。同時，積極爭取展位能夠鄰近美國、日本、香港等重要IP授權公司，以具觀展及洽商人次眾多的地理優勢，吸引人潮以及引薦經紀代理商等貴賓至臺灣原創館。

此外，文策院也於日前陸續舉辦行前說明會、實務工作坊，以及個別一對一輔導課程，邀請有海外洽商經歷豐富之授權產業界夥伴與智財專家，分享交流更多經紀技巧及通路授權實戰經驗，強化10家參展品牌前進國際市場實戰力。為擴大臺灣原創品牌效益，本屆Fresh Taiwan經評審小組決議，更首次開放3家備取參展品牌參與工作坊，共同為拓展各區域及產品市場預做準備。

【2019上海國際品牌授權展】Fresh Taiwan臺灣原創館

*攜手10家圖像角色品牌：https://taicca.tw/news/25

*展館開幕典禮暨媒體發布會：108年10月16日(三)11:00

*展館時間：108年10月16日(三)至18日(五)，週三及週四9:00-17:00，週五9:00-15:00

*展館地點：上海新國際博覽中心(上海市浦東新區龍陽路2345號)E3展館B11展位

*上海限定快閃店：本屆首次安排於展會後10月19日至27日，接續在上海外灘金融中心(BFC)舉辦，引領品牌直接進入當地通路，鏈結潛在買家，擴散參展效益！