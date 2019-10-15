親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

NBA中國風暴 湖人詹姆斯：「挺港」推文很危險

全球百大數位企業大洗牌！台灣從6家掉到剩這兩個

上海授權展Fresh Taiwan臺灣館主視覺亮相 文策院首創導入AI科技應用

2019-10-15 16:02聯合新聞網 聯合數位文創

上海國際品牌授權展行前說明會。圖／文化內容策進院、聯合數位文創提供。
上海國際品牌授權展行前說明會。圖／文化內容策進院、聯合數位文創提供。
分享

2019上海國際品牌授權展將於10月16日至18日舉辦，此為亞洲極具規模及影響力的授權展之一，參展企業400 家，展示IP超過1,800項，且國際品牌比例佔8成，每年吸引數萬名觀眾前往。本屆將由文化內容策進院（TAICCA）首次率領10家臺灣優秀圖像角色品牌，前進中國大陸市場。本次Fresh Taiwan臺灣原創館，由「白輻射影像」團隊操刀，除以文化內容生態系為概念進行設計規劃外，同時也首度與臺灣科技大廠合作科技應用，架設AI智慧看板，讓數位科技加值文化內容產業。

文化內容策進院今年首度帶隊前往上海國際品牌授權展，為強化臺灣原創館整體意象，特別邀請過往執行文博會、金曲獎頒獎、臺北燈節世大運區，及國際授權展等典禮與動態影像規劃極具豐富經驗與頗受好評之「白輻射影像」，擔任主視覺暨策展統籌。此次，為形塑臺灣品牌設計新高度，團隊事前針對各大展會展開詳實調查研究，期能以嶄新視野與格局，讓國際看見臺灣圖像角色多元包容力。

本屆臺灣原創館策展主題，以「Re-Fresh」新鮮能量概念出發，展現文策院首度執掌的新形象。主視覺由文化內容生態系之「山」與「海」為發想，以帶有生命力的「光」象徵臺灣原創IP，與山、海穿透結合時，綻放蘊藏其中的多元色彩。透過主視覺，反映Fresh Taiwan希望為內容創作者建立不設限的空間與載體，並向世界展現，在沒有任何限制的環境下，臺灣圖像角色迷人的多元與可能性。

實務工作坊。圖／文化內容策進院、聯合數位文創提供。
實務工作坊。圖／文化內容策進院、聯合數位文創提供。
分享

臺灣頂尖的資通訊產業技術，也首次帶到上海授權展。文策院首度與臺灣科技大廠合作，將在展會現場架設AI智慧看板。藉由智慧科技，判斷來賓性別、年齡，主動導入圖像角色推薦技術；並透過人流追蹤及大數據系統，提供參展品牌更精準的目標客群統計分析。此外，也將搭配互動式行銷活動，以數位科技加值文化內容產業，提升臺灣原創館聲量。

本屆為文策院首次接手國際授權展會，為了讓每家參展品牌有足夠空間進行洽商，文策院特別將展區場地擴大近一倍，面積增至140平方公尺。同時，積極爭取展位能夠鄰近美國、日本、香港等重要IP授權公司，以具觀展及洽商人次眾多的地理優勢，吸引人潮以及引薦經紀代理商等貴賓至臺灣原創館。

此外，文策院也於日前陸續舉辦行前說明會、實務工作坊，以及個別一對一輔導課程，邀請有海外洽商經歷豐富之授權產業界夥伴與智財專家，分享交流更多經紀技巧及通路授權實戰經驗，強化10家參展品牌前進國際市場實戰力。為擴大臺灣原創品牌效益，本屆Fresh Taiwan經評審小組決議，更首次開放3家備取參展品牌參與工作坊，共同為拓展各區域及產品市場預做準備。

【2019上海國際品牌授權展】Fresh Taiwan臺灣原創館

*攜手10家圖像角色品牌：https://taicca.tw/news/25

*展館開幕典禮暨媒體發布會：108年10月16日(三)11:00

*展館時間：108年10月16日(三)至18日(五)，週三及週四9:00-17:00，週五9:00-15:00

*展館地點：上海新國際博覽中心(上海市浦東新區龍陽路2345號)E3展館B11展位

*上海限定快閃店：本屆首次安排於展會後10月19日至27日，接續在上海外灘金融中心(BFC)舉辦，引領品牌直接進入當地通路，鏈結潛在買家，擴散參展效益！

2019 Fresh Taiwan臺灣原創館主視覺，其中「山」版呼應文策院CIS...
2019 Fresh Taiwan臺灣原創館主視覺，其中「山」版呼應文策院CIS識別系統向上提升產業意象。圖／文化內容策進院、聯合數位文創提供。
分享

品牌上海AI
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

雲林30歲男染日本腦炎 全台已21例

2019-10-15 14:14

出差狂吃芒果乾 健檢發炎指數高出標準逾10倍

2019-10-15 16:20

便利民眾用郵需求 六處郵局營業時間調整

2019-10-15 15:50

連假增4例腸病毒重症 又見大孩子染病重症

2019-10-15 15:13

空品連兩天達一級預警 有七件行為最高可能挨罰500萬

2019-10-15 15:11

30歲男腦功能損僅靠單字溝通 原來是日本腦炎

2019-10-15 14:46

栽了又怎樣！艾怡良唱出不服輸的勇氣

2019-10-15 14:45

HAPPY GO行善 下載貼圖所得全捐出

2019-10-15 14:37

菜金菜土年年輪迴 種苗控管、登記制成效不彰

2019-10-15 14:36

進口量大增、農民超種 高麗菜爆量衝擊價格

2019-10-15 14:31

北醫錯割胰臟沒違法 衛生局：醫師經驗不足

2019-10-15 14:27

馬偕穿戴裝置進偏鄉 測心臟數據1分鐘傳下山

2019-10-15 14:25

大啖秋蟹 醫師建議這四種人宜少吃

2019-10-15 14:24

香港外匯教父 用鏡頭記錄少數民族風土人情

2019-10-15 14:22

家總倡議喘息券、互助喘息 優化長照服務

2019-10-15 14:21

糖尿病患預防失智 運動效果佳

2019-10-15 13:54

U值媒／季節限定，台灣欒樹開花！

2019-10-15 12:48

第三航廈不做波浪屋頂省經費？ 桃機董座：很可能如此

2019-10-15 12:46

互助讓彼此喘息！家總徵40個照顧家庭一同試看看

2019-10-15 12:36

高麗菜預警反應卻慢半拍 專家：國內外都應一併控管

2019-10-15 12:35

為何出現低價高麗菜？ 他分析是這些原因

2019-10-15 12:18

台大醫研發App 術後傷口追蹤拍照就行

2019-10-15 12:14

老公晾內褲意外開發「隱藏版掛法」？網驚呆：原來以前都曬錯

2019-10-15 12:00

曾台美奔波 她辭職為失智老母尋找有效照護方式

2019-10-15 11:55

新北空氣品質多處亮黃燈 明後天可望改善

2019-10-15 11:32

增加服務量能 家總提「互助喘息」與「喘息券」

2019-10-15 11:32

開刀切錯組織沒違法 衛生局：院方檢討含醫師經驗不足

2019-10-15 11:32

防治心臟疾病 馬偕在尖石鄉推穿戴裝置遠距篩檢

2019-10-15 11:16

《返校》：台灣影劇中的白色恐怖與轉型正義

2019-10-15 10:46

【食力】洋蔥切過後小心久放變苦！苦味的來源其實是因為這個化合物

2019-10-15 09:19

哈吉貝雨勢驚人釀災 氣象局：類似台灣的共伴效應

2019-10-15 09:02

降溫2度 彭啟明：北部民眾今外出帶件薄外套

2019-10-15 07:29

影／捨百萬年薪當科技農 許又仁朝農業循環經濟邁進

2019-10-15 07:22

坐月子爬樓梯傷膝蓋？ 原來真的有醫學根據

2019-10-15 07:08

台北關要求逐班申報機上免稅菸 華航索性停售半年

2019-10-15 00:23

健康你我他／最好重陽禮 幫偏遠醫療出力

2019-10-15 00:01

失智照護新法 讓患者更有尊嚴

2019-10-15 00:01

從治療到科技防疫 余幸司用創新決勝負

2019-10-15 00:01

月子中心群聚感染 疑延遲通報

2019-10-14 23:55
看更多

熱門文章

SEIKO聯手人氣潮牌推限量腕表 網「這也太生火了」

2019-10-14 19:44

全聯櫃台排隊只有一人結帳 網友批沒效率引發爭論

2019-10-14 18:57

他抱怨麥當勞點餐密語「二原」難懂 網友附和被喊過「外遇」

2019-10-15 10:38

白內障「熟了」再手術？ 許多患者因而失明 名醫籲勿信

2019-10-14 19:30

私菸案後 華航今起停售機上免稅菸半年

2019-10-14 16:56

奧客洋蔥配料裝好裝滿屢惹怨 好市多終於要出招了？

2019-10-15 13:33

早晨來杯普洱養生？不當保存反造成肝臟負擔

2019-10-14 18:11

坐月子爬樓梯傷膝蓋？ 原來真的有醫學根據

2019-10-15 07:08

每日星座運勢／金牛信心滿滿運勢佳　戀情急速加溫

2019-10-15 00:00

第三航廈不做波浪屋頂省經費？ 桃機董座：很可能如此

2019-10-15 12:46

華航暫時停售免稅菸 關務署回應了

2019-10-14 20:57

用昂貴初榨橄欖油炒炸 年薪千萬企業家險些心血管疾病

2019-10-14 18:11

拉麵只要34元！一風堂慶祝34週年 全台12門市同享優惠

2019-10-15 11:16

台北關要求逐班申報機上免稅菸 華航索性停售半年

2019-10-15 00:23

哈吉貝雨勢驚人釀災 氣象局：類似台灣的共伴效應

2019-10-15 09:02

路上正妹怎麼搭訕？ 內行網友曝關鍵讓成功率超高

2019-10-14 17:52

立委批中高齡就業法草案 為何排除公務員再回公職？

2019-10-14 23:58

降溫2度 彭啟明：北部民眾今外出帶件薄外套

2019-10-15 07:29

為何出現低價高麗菜？ 他分析是這些原因

2019-10-15 12:18

開刀切錯組織沒違法 衛生局：院方檢討含醫師經驗不足

2019-10-15 11:32

影／捨百萬年薪當科技農 許又仁朝農業循環經濟邁進

2019-10-15 07:22

影／看「蠶寶寶」孵化不稀奇 他拍下「蟬寶寶」孵化

2019-10-14 19:33

2020京都大阪米其林指南 大阪柏屋及太庵連10年拿三星

2019-10-14 18:48

高檔月子中心爆群聚感染 疾管署：九月底就該通報

2019-10-14 16:26

酷航周二閃人促銷 東京、大阪單程含稅3千5有找

2019-10-14 17:16

大啖秋蟹 醫師建議這四種人宜少吃

2019-10-15 14:24

清水岩寺後步道 再現水鹿蹤跡

2019-10-14 23:27

台中腸病毒這1班4月停課4次 有家長買保險

2019-10-14 20:13

宏碁ConceptD系列開賣 北中南誠品快閃體驗週五開跑

2019-10-14 22:32

亞洲最古色古香的美麗城鎮 泰國普吉島入列

2019-10-12 21:26

小丑的厭女爭論：為何性別總放在階級裡面？

2019-10-15 10:20

穿出逆天長腿！ Ella、阿Sa獨鍾厚底時尚運動鞋

2019-10-15 12:52

黑色旋風席捲全家！闇黑系「叉燒包」吸睛度百分百

2019-10-14 16:56

月子中心群聚感染 疑延遲通報

2019-10-14 23:55

小7玩食趣！「白白日記」杯緣子萌翻全場

2019-10-14 17:41

高鐵線上旅展即日開跑 破天荒推搭車就送租汽車

2019-10-15 11:09

曾台美奔波 她辭職為失智老母尋找有效照護方式

2019-10-15 11:55

解開女人抗老秘密！香奈兒五月梵尼蘭打造奢華精質系列

2019-10-14 22:58

Max & Co.名牌包只賣2千！禮客周年慶滿額再抽郵輪遊

2019-10-14 18:34

孔曉振穿白T就很迷人 關鍵在這裡

2019-10-15 14:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top