為何出現低價高麗菜？ 他分析是這些原因

2019-10-15 12:18 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ／台北即時報導



才10月已有部分蔬菜產地出現低價高麗菜，還開放民眾自採。農民認為，今年進口高麗菜的量過大，導致本土國產高麗菜市場受影響。今年1月1日到10月15日進口高麗菜總量達5萬6077公噸，比去年和前年全年進口總量，大幅增加1.7萬至2.4萬公噸。

台北農產運銷公司表示，現階段高麗菜價格還算穩定，但有些小顆、蟲蛀、品質差的品項，價格就明顯差多了。北農統計，今天高麗菜到貨量315公噸，品質最好（上價）的高麗菜每公斤平均批發價20元、中價15元，品質差的（下價）僅5元。

農委會統計，去年10月高麗菜價每公斤平均批發價20元，今年同期為15.9元，農委會認為接近近五年平均數，算是合理的價位。部分高麗菜出現低價，是品質不好的硬梗高麗菜，且僅是少數農民的狀況。

農委會農糧產銷資訊整合平台顯示，2017年高麗菜進口3萬9283公噸、2018年3萬1770公噸；今年1月1日到1月15日，總量則增至5萬6077.22 公噸，主要進口國為印尼1萬8393公噸、南韓8472公噸、越南8452公噸、泰國3540公噸、日本213公噸、美國136公噸。

北農總經理翁震炘說，有部分低價高麗菜是8月種植的，當時遇到8月底連續降雨，部分高麗菜長得特別小，且病蟲害多，賣相品質都不佳。有的開放自採的菜園，是園主把大的採收完後，剩下小的、品質較差的讓民眾自採；但同時段耕種的高山高麗菜，因為沒遇到連續降雨，品質也有很好的，價格也不錯；受到天候的影響很大。

他表示，去年整年菜價都很低，農民賠怕了，有不少人開始少種，所以今年1到3月菜價都還不錯。但今年6月、8月連續降雨，而6至8月夏季高麗菜價格普遍偏高，商人認為有利可圖就會進口。