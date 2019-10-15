台大醫研發App 術後傷口追蹤拍照就行

2019-10-15 12:14 聯合報 記者 聯合報 記者 邱宜君 ／即時報導



台灣醫療科技展12月初將登場，台大醫院今預告會參展，項目包括自行研發之「智慧術後傷口追蹤系統」手機App，以及能分辨老人斑還是細胞癌的「皮膚科疾病分類」。

台大醫院整形外科主任戴浩志表示，研發團隊耗時三年，讓人工智慧深度學習各類傷口影像及醫師專業意見，作出了手機App「智慧術後傷口追蹤系統（AI-SWAS）」。現在病人回家每天拍傷口照片，App就能偵測有無紅、腫、壞死及感染，準確度高達九成以上，醫師也能及時給予建議。就算病人有刺青或使用修圖軟體，App也能自動修正，減少誤判。

此外，過去要區別皮膚上的痣、斑點、皮膚癌等變化，需要非常有經驗的皮膚科醫師用肉眼判斷，現推出「皮膚科疾病分類系統（AI-CDSS）」則可自動判讀，幫助醫病雙方更快速進行診斷和建議。

除上述應用，次世代定序應用於遺傳疾病的診斷，也是台大精準醫療的重大成果。台大醫院表示，目前可在一周內為急重症兒童提供基因診斷，在經醫師評估診斷有需要的前提下，也可檢測與重大疾病相關之基因突變，即美國醫學遺傳學與基因體學學會所建議59個基因，也有助提升用藥安全、遺傳風險評估。

為鼓勵民眾到場參觀，台大醫院推出「全基因體檢查」抽獎活動，十月底前填寫問卷或科技展現場皆可參加。院方提醒，若沒有抽到，也無法到院要求自費檢測，因此活動目的為幫助社會大眾對基因診斷建立正確觀念，即基因篩檢不等於疾病診斷，經醫師專業診斷評估，才能決定是否需要做哪些項目。