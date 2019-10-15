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重刑行不行？酒駕「重刑化」利大於弊？

曾台美奔波 她辭職為失智老母尋找有效照護方式

2019-10-15 11:55聯合報 記者楊雅棠／台北即時報導

全球每三秒鐘就有一位新確診的失智症患者，但當前的醫療科技卻無法治癒。因此面對漫長、不可逆的照護歷程，是許多患者與家屬的沉重負擔。失智症病友家屬鄭大瑜便分享媽媽3、4年前罹患失智症，自己每兩周台、美兩地通勤照顧母親的經歷，令人動容。

鄭大瑜原在美國藥廠任職，正處於事業的高峰，沒想到在台灣的母親卻罹患失智。她表示，曾有長達一年的時間每兩周從美國回到台灣陪母親看診，但母親症狀改善並不明顯。她說，因為自己在藥廠工作的關係，了解失智症「無藥可救」，決定回台長期陪伴母親。

你能想像「每天一覺醒來不知道自己是誰」、「每天都在迷路」的感覺嗎？這些是失智者的日常寫照。他們也可能不時的在家中到處遊走、找不到廁所、突然忘記下一步要做什麼，或是常與家人起衝突，造成照護者很大困擾。

鄭大瑜向大家分享失智症照護者的辛酸時表示，所有失智症患者照護家庭經歷過的，諸如媽媽從半夜2點和外勞大吵「錢包不見」一路吵到清晨5點，或是媽媽每天一覺醒來都不記得自己是誰等，她都經歷過。她帶著媽媽尋找各種不同的照護中心和互助家庭，都無法受到有效照護。偶然發現有機構採用蒙特梭利的失智照護方式，情況才有所改善。

「蒙特梭利」概念原用於幼兒教育，加拿大失智症專家Gail Elliot將其用於失智症照護。引進這套照護模式的台灣認知功能促進協會理事長甄瑞興表示，這套模式依照患者的需求、興趣、技巧跟能力，個別化地設計活動，「治療可治療的，轉變可改善的」。

鄭大瑜分享原先媽媽不論是問「吃飯了嗎」這些問題，一律以聽到什麼問題都以「好了、好了」敷衍。沒想到在機構接受「蒙特梭利」模式的照護一個月後，母親竟然能以稍微完整的句子說出「你吃飯了沒有」。「我知道她這一天是有意義的，她被刺激了」，鄭大瑜這麼說。

甄瑞興表示，作為一個服務失智者20多年的醫師，他期盼將此模式推廣到各個失智據點甚至家庭，讓照護者知道如何照顧失智症患者。他說，這樣幫助的不只是一個人，而是一整個家庭。

蒙特梭利失智症照顧模式依照病人需求和能力，個別化地設計活動。記者楊雅棠／攝影
蒙特梭利失智症照顧模式依照病人需求和能力，個別化地設計活動。記者楊雅棠／攝影
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失智病友家屬分享自己曾經為了照護失智的母親而台美兩地奔波。記者楊雅棠／攝影
失智病友家屬分享自己曾經為了照護失智的母親而台美兩地奔波。記者楊雅棠／攝影
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失智症
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