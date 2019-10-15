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厄瓜多危機12天：油價大戰，國家自爆前的「奇蹟和解」

增加服務量能 家總提「互助喘息」與「喘息券」

2019-10-15 11:32聯合報 記者羅真／台北即時報導

我國目前喘息服務使用量僅5萬人，與潛在數十萬需求人口落差已大，衛福部九月放寬外籍看護家庭也能申請，預估喘息需求量再添18萬。為避免民眾「看得到，吃不到」，中華民國家庭照顧者關懷總會提出兩大創新對策，包括發放「喘息券」刺激服務量與服務型態多元化，並推動照顧者間的「互助喘息」，使照顧者的需求更確實獲得滿足。

家總秘書長陳景寧表示，目前全台有近80萬的失能、失智長者與身心障礙者，其中13萬人（16%）使用居家或日照服務、33萬人（42%）由家人獨力照顧、24萬人（30%）聘僱外籍看護、10萬人（12%）使用機構。

若扣除住宿機構與獨居長者，家總估計喘息服務潛在需求人口約65萬，然而，我國實際的喘息服務使用量低，衛福部統計去年僅4萬9053人使用，與潛在需求人口落差大。

文化大學社福系教授陳正芬表示，喘息服務人力可能不夠，預算編列更不夠。單就獨力照顧、最需要喘息服務的33萬人口來估算，若每年每人的喘息服務經費需要3萬元，政府一年就需編列百億元，但106年度資料顯示，衛福部僅編列不到3億元。

為避免民眾看得到吃不到，家總倡議發放「喘息券」。陳景寧表示，優點之一是督促政府編列足夠經費，市場上的服務量也會隨之提升；優點之二是讓照顧者知道今年手握多少經費、有哪幾種喘息選擇，而照顧者的實際選擇會改變市場，未來應會增加較符合民眾需求的服務樣態。

隨著人口老化與照顧需求提升，可預見未來預算越來越不足，為此，家總還倡議推動照顧者間的「互助喘息」。政大社工所教授王增勇表示，處境與經驗類似的照顧者能同理彼此需求，有機會一同打造彼此放心的喘息互助機制；未來政府還可參照國外政策，讓照顧者可聘僱自己親人來提供喘息服務，使照顧者的需求更確實獲得滿足。

中華民國家庭照顧者關懷總會倡議發放「喘息券」刺激服務量與服務型態多元化，並推動照...
中華民國家庭照顧者關懷總會倡議發放「喘息券」刺激服務量與服務型態多元化，並推動照顧者間的「互助喘息」，使照顧者的需求更確實獲得滿足。記者羅真／攝影
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