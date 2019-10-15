防治心臟疾病 馬偕在尖石鄉推穿戴裝置遠距篩檢

2019-10-15 11:16 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ／台北即時報導



新竹縣尖石鄉後山含括玉峰及秀巒村，幅員遼闊並接續司馬庫斯部落，又被譽為「上帝的部落」，但因位於海拔1700公尺高山，醫療資源自然缺乏。馬偕醫院2001年起承接健保署醫療給付效益提升計畫（IDS）至今，在尖石鄉秀巒衛生室派駐一名家庭醫學科醫師及三名護理師，為尖石後山居民健康把關。

據統計，腦血管疾病與心臟疾病高居尖石鄉族人前二大主要死因，為提升早期疾病篩檢成效，馬偕從今年10月起創心臟專科遠距醫療，首度採用穿戴式裝置。受檢後約一分鐘內，數據就傳到山下心臟內科醫師，協助診斷是否有心臟功能異常，成為篩檢利器。

馬偕醫院副院長、心臟內科資深主治醫師洪大川表示，據秀巒衛生室統計，高血壓是居民回診的最大族群，但要能有效控制、追蹤並早期發現，現實面有困難。採用穿戴式裝置，即時偵測受檢者的心室頻脈、心房顫動等是否異常，由山下心臟專科醫師即時判讀後，秀巒村衛生室後續追蹤，有異狀隨即安排下山進一步檢查，成為後山居民預防醫學的一大進展。

洪大川說，他在1994年便曾隨教會到尖石後山醫療，當年路況不佳、費時，雖現已見改善，但山區就醫問題仍需關注；像有些居民一種藥吃一輩子、或藥吃完就不再看診，都是導致疾病難控制的問題，也成為秀巒衛生室成員重要且辛苦的工作。