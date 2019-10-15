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降溫2度 彭啟明：北部民眾今外出帶件薄外套

2019-10-15 07:29聯合報 記者雷光涵／即時報導

今天北部民眾出門記得帶件薄外套。天氣風險公司總經理彭啟明提醒，今晨北部低溫比昨天略降2度，降幅不大，但添加衣物可以避免感冒。

彭啟明在臉書發文表示，今天轉涼許多，且從昨天傍晚開始，北台灣就陸陸續續有些短暫雨勢。他指出，這波從北方來的冷空氣，到台灣衍生的地形雨量，好在水氣不夠多，多數是毛毛細雨，雲量較多。

他說，預計類似天氣將持續到周末，北部、東半部天氣持續較陰沉，偶有局部短暫陣雨。要留意的是，在宜蘭因為畚箕的地形，容易誘發局部較大雨勢，發生很局部型的東北風地形降雨。中南部持續穩定，要留意空氣品質容易較差。

中央氣象局表示，今天東北風持續增強，迎風面的北部及東半部地區降雨機率上升，尤其是基隆北海岸、東北部地區及大台北東側和山區；中南部則維持多雲到晴的天氣，午後在中南部山區有小範圍陣雨的可能。

氣溫方面，氣象局說，晨間各地偏涼，氣溫約21至24度，北台灣的高溫有下降趨勢，約26至28度，其他地區高溫仍在29至32度間，中南部地區仍然要留意日夜溫差變化並適時調整衣物。

氣象局提醒，由於東北風明顯偏強，台南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區易有8至10級強陣風，台灣（含各外島）沿海及鄰近海域並有較大風浪，海上作業及海邊活動請注意安全。

中央氣象局表示，今天東北風持續增強，北台灣的高溫有下降趨勢，約26至28度，其他...
中央氣象局表示，今天東北風持續增強，北台灣的高溫有下降趨勢，約26至28度，其他地區高溫仍在29至32度間。本報資料照片
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氣象局彭啟明

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