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台北關要求逐班申報機上免稅菸 華航索性停售半年

2019-10-15 00:23聯合報 記者侯俐安沈婉玉／台北報導

華航昨起全航線暫停販售免稅菸品半年。圖／聯合報系資料照片
華航昨起全航線暫停販售免稅菸品半年。圖／聯合報系資料照片
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今年七月華航總統專機爆出私菸案，華航昨天起全航線暫停販售免稅菸品半年。華航表示，主要是財政部關務署台北關通知，存倉菸品出口作業方式調整，因此決定「不賣了」，時間暫訂半年。旅客搭乘華航時，將有半年暫時無法在飛機上買到免稅菸。

針對華航宣布暫停銷售免稅菸，台北關解釋，過去給華航很大自主管理空間，但卻出現重大申報不實情形，因此要求華航須「逐班申報」免稅菸酒，為期半年，期望華航加強免稅菸品的管理。至於華航因而決定停售免稅菸品，是華航在評估通關成本及機上銷售利益後所做的決定，海關沒有要求禁賣。

華航每月售出免稅菸品數量有數千條，機上免稅品原暫時存放保稅倉庫，依據「保稅倉庫設立及管理辦法」規範，經海關核准專供航行國際航線飛機用品之保稅倉庫，存倉物品為應其所屬航行國際航線飛機之頻繁提用，得先行申辦退運出口手續。

台北關表示，各航空公司每日往來的班機眾多，海關都採信任原則，讓航空公司「整單申報」，也就是只要申報一天出入境的班機上機的免稅菸酒的量即可。但華航以及相關人員涉入國安人員私菸案情形嚴重、顯見華航違反自主管理精神，所以要求華航的免稅菸酒上機未來半年要逐班申報。此次規定也只針對華航，其餘航空公司不受影響。

華航昨強調「不是被禁賣」，免稅菸品暫時先不賣半年，是否延長需另評估，其餘免稅品則不受影響。

台北關說，華航一天大約七十五班，每班上機的菸酒都要逐班申報，提供海關查驗、放行，確實會使報關程序比較複雜，也增加華航的行政成本。關務署將視華航的改善情形，在六個月後檢討逐班申報要求是否需延長。

華航海關航線私菸專機國安

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