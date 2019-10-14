台中腸病毒這1班4月停課4次 有家長買保險

2019-10-14 20:13 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ／即時報導



根據疾管署監測資料，台中市腸病毒就診人次從今9月開學以來居高不下，都超過流行門檻值1900人次，顯示腸病毒疫情仍處於流行期。台中市大雅區一家幼兒園的混齡班從7月起，連4個月，4四度因腸病毒停課，今天國慶連假後首日，家長第4度收到停課通知，有的家長氣得形容「月經式停課」，也有的買保險，以補足請假造成的薪水損失。

國內多家壽險、產險業者針對兒童推出專屬保單，有業者推出兒童居家照顧費用保險，家長因14歲以下子女就讀的因班級有人罹腸病毒、流感、肺炎、登革熱等法定傳染病達到停課標準，必須請假照顧子女，就可以獲得保障，該張保單到期不會自動續保，必須再重新投保，目前有3個月與6個月兩種保險天期可以選擇，但有七天的觀察期，投保第八天保單才會生效。

家長抱怨，孩子就讀大雅區這家幼兒園混齡班，班上有30名學童，自家孩子健健康康，都因為其他學童被迫4個月停課4次，「月月來，也太讓人抓狂了」，停課一周退費250元，請假照顧還得被扣薪；更有父母親因此投保「小孩退費照顧險」，反正有小孩停課機率這麼高，為照顧小孩課假還有理賠。

衛生局指出，依規定一周同一班級出現2例腸病毒病例，該班級就必須停課7天，台中市今年擴大防疫規格，只要該區今年曾出現腸病毒71型病例，幼托機構或國小只要同班一周內出現兩例腸病毒個案，就必須停課7天，大雅區因曾出現重症病例，衛生局將提醒學校跟家長除了教導學童正確洗手觀念，也要落實學童健康監測。