親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

香港「反送中」示威 首度出現遙控炸彈

一個外送員心聲 蹲路邊吃飯用勞力時間換錢

白內障「熟了」再手術？ 許多患者因而失明名醫籲勿信

2019-10-14 19:30聯合報 記者周宗禎／即時報導

白內障「熟了」才手術？ 許多民眾因賣藥電台鼓吹甚至部分醫生也這樣說，延誤就醫喪失視力。高雄榮總台南分院眼科副教授李尹暘已醫治近8千白內障患者，他指出，眼科治療技術突飛猛進，白內障「熟成」才手術已非正確觀念，會有極高風險。

深受其害的90歲周姓、55歲吳姓患者今天現身說法，各以自身經歷呼籲民眾，察覺視力異常，要盡快就醫，更不要相信「白內障熟了才手術」的說法。

周姓金門縣民多年前外傷後感覺左眼視力漸漸模糊，已近失明，生活困難；他表示看不見已5年多，知道好像有白內障，但又聽說「要等熟了再開」，也因聽說開刀風險高不敢開，遲遲未處理，直到最近親友鼓勵才「鼓起勇氣」就醫。

主治醫師李尹暘表示，經檢查老人家白內障已嚴重到「真的全熟」，視力僅剩光感，術後一天內視力就恢復到0.5，手術過程沒麻醉也沒疼痛，術後已能自己騎車，生活也不用麻煩家人協助。

周老先生表示，現在視力比受傷前還要好，早知如此就儘早就醫，非常開心與感激。

另55歲吳姓廚師，原近視超過一千度，右眼今年漸漸模糊，一開始聽說「要等白內障熟了再說」，沒想到右眼幾個月就看不見，驚覺事態嚴重到眼科檢查白內障已「過熟」，還好緊急手術後，一天內視力變成不戴眼鏡也有1.0。

他開心表示，早知道手術沒「聽說的那麼可怕」，就該早些治療，他也同時要求醫師早點幫他治療「白內障還沒熟」的左眼，早日恢復視力，丟掉戴了半輩子的眼鏡。

李尹暘表示，早年因有醫師告訴患者「白內障等熟了才開刀」，很多民眾都有這種觀念，近年過熟病患雖已較少，還是有人因擔心開刀，對治療卻步。

近年因超音波微創手術治療發展迅速，水晶體混濁嚴重白內障也有前囊染色、飛秒雷射等新技術，過去須傳統手術傷口大，現在也有機會用免打麻醉針、免縫線新式手術治療。

李尹暘說，很多高齡患者擔心開刀風險，又覺得「反正老了」乾脆不治療，其實延誤治療不但造成視力喪失、容易摔倒與家人照顧困難；因水晶體在瞳孔內，白內障肉眼難以明顯看見，如果肉眼可見瞳孔內白色物質，那「已經非常熟了」，嚴重影響視力。

李尹暘表示，過熟白內障除嚴重影響視力，也易引發虹彩炎或青光眼等併發症，增加手術時間與角膜水腫或水晶體囊袋壓力過大破裂等手術併發症風險，呼籲民眾如果懷疑有白內障、視力明顯減退到影響生活起居，就別再等「白內障熟了」，應立即到眼科檢查，以免延誤治療。

90歲周姓患者白內障治療後迅速恢復視力。記者周宗禎／攝影
90歲周姓患者白內障治療後迅速恢復視力。記者周宗禎／攝影
分享
周姓患者（左）與吳姓患者感謝主治醫師李尹暘，以自身經歷呼籲民眾白內障要儘早治療。...
周姓患者（左）與吳姓患者感謝主治醫師李尹暘，以自身經歷呼籲民眾白內障要儘早治療。記者周宗禎／攝影
分享

白內障視力微創手術

相關新聞

早晨來杯普洱養生？不當保存反造成肝臟負擔

2019-10-14 18:11

用昂貴初榨橄欖油炒炸 年薪千萬企業家險些心血管疾病

2019-10-14 18:11

腦動脈瘤生死分界線 醫師：要定期磁振造影追蹤大小

2019-10-14 18:05

全聯櫃台排隊只有一人結帳 網友批沒效率引發爭論

2019-10-14 18:57

影／看「蠶寶寶」孵化不稀奇 他拍下「蟬寶寶」孵化

2019-10-14 19:33

台中腸病毒這1班4月停課4次 有家長買保險

2019-10-14 20:13

失智≠失能 「蒙特梭利」照護模式讓失智者有尊嚴

2019-10-14 17:44

新北樹林登革熱再增一例 又是菜園儲水容器惹禍

2019-10-14 17:28

私菸案後 華航今起停售機上免稅菸半年

2019-10-14 16:56

高檔月子中心爆群聚感染 疾管署：九月底就該通報

2019-10-14 16:26

新北樹林區又增1例登革熱 4例全與坡內里菜園有關

2019-10-14 15:22

影／唐美雲、紙風車等六劇團深入10小鎮 明年常態化

2019-10-14 15:04

眼睛疲勞想按眼放鬆 醫：當心有反效果

2019-10-14 14:43

預防乳癌 國健署提醒生活減塑、少吃加工品

2019-10-14 14:39

男性乳房攝影 國內外醫界看法不一

2019-10-14 14:36

聯晚之眼回響／進口雞肉衝擊 養雞業者：產業應提升與轉型

2019-10-14 14:27

生不出來 該尋求人工生殖幫忙嗎？

2019-10-14 14:26

聯晚之眼回響／行政院拍板推動「雞肉強制標示屠宰日期」

2019-10-14 14:26

警察疲於應付交通違規檢舉 立委建議訂上限

2019-10-14 13:47

高麗菜喊到3顆50元 西螺菜市場：漲跌看下個月

2019-10-14 12:41

秋冬國旅農委會加碼遊客不埋單？ 雲林無業者收到體驗券

2019-10-14 12:34

根本一模一樣！他神撞臉周杰倫 萬人笑虧：最近伙食不錯

2019-10-14 12:00

擊敗康乃爾等名校 陽明的估算腦齡技術奪全球第四

2019-10-14 11:55

雞肉將強制標示？ 食藥署：仍維持12月起試辦半年

2019-10-14 11:47

行政院已拍板？ 立委將提案推強制雞肉標示屠宰日

2019-10-14 11:39

疑延遲通報 疾管署證實知名月子中心發生RSV群聚感染

2019-10-14 11:25

豔星的誕生：70年代香港邵氏艷情電影

2019-10-14 11:01

氣象局：東北風增強 北部、東北部雨勢增多

2019-10-14 09:40

東北季風東部外海興浪 台東往綠島蘭嶼客輪明天均停駛

2019-10-14 09:31

預防乳癌 衛福部國健署提醒生活要減塑

2019-10-14 09:18

研究顯示男性乳癌高風險者作乳房攝影有益 醫師不建議

2019-10-14 09:17

別牽拖陸客…這些人讓「台灣的合掌村」變西門町

2019-10-14 09:00

產檢懶人包 一次搞懂公費和自費項目

2019-10-14 08:52

吳德榮：北台灣的高溫跌到27度 明後天更濕涼

2019-10-14 07:23

優人物／菩薩寺 維摩舍 用生活品味佛法

2019-10-14 00:16

追醫材流向 擬推識別條碼

2019-10-13 23:56

好天氣結束！北台今起一周 轉涼有雨

2019-10-13 23:54

健康你我他／身心健康 好過任何重陽禮

2019-10-13 23:51

桃機整建不斷航班增 機坪卻變少...

2019-10-13 23:49
看更多

熱門文章

別牽拖陸客…這些人讓「台灣的合掌村」變西門町

2019-10-14 09:00

唐綺陽星座運勢週報：白羊小心樂極生悲 射手受貴人指點

2019-10-14 07:00

疑延遲通報 疾管署證實知名月子中心發生RSV群聚感染

2019-10-14 11:25

好天氣結束！北台今起一周 轉涼有雨

2019-10-13 23:54

男送不起新iPhone11終分手 女方友人護航惹網友圍攻

2019-10-14 10:53

私菸案後 華航今起停售機上免稅菸半年

2019-10-14 16:56

吳德榮：北台灣的高溫跌到27度 明後天更濕涼

2019-10-14 07:23

每日星座運勢／天蠍工作外在助力強　獲得實質突破

2019-10-14 00:00

桃機機坪擠爆 今年地安事故已8起

2019-10-13 23:47

秋冬國旅農委會加碼遊客不埋單？ 雲林無業者收到體驗券

2019-10-14 12:34

全聯櫃台排隊只有一人結帳 網友批沒效率引發爭論

2019-10-14 18:57

高麗菜喊到3顆50元 西螺菜市場：漲跌看下個月

2019-10-14 12:41

雇主徵「通3外語」時薪只給150元 486先生批：老闆腦袋裝X

2019-10-14 12:14

氣象局：東北風增強 北部、東北部雨勢增多

2019-10-14 09:40

【心情點滴】劉先昌／天涼已近秋

2019-10-14 06:00

【為父心事】羽毛／新手爸爸的準備

2019-10-14 06:00

路上正妹怎麼搭訕？ 內行網友曝關鍵讓成功率超高

2019-10-14 17:52

優人物／菩薩寺 維摩舍 用生活品味佛法

2019-10-14 00:16

眼睛疲勞想按眼放鬆 醫：當心有反效果

2019-10-14 14:43

【孕期趣事】鐘KIKI／懷孕萬歲

2019-10-14 06:00

渴望翻轉人生！這4個生肖就是特別想圓創業夢

2019-10-14 09:50

桃機整建不斷航班增 機坪卻變少...

2019-10-13 23:49

擊敗康乃爾等名校 陽明的估算腦齡技術奪全球第四

2019-10-14 11:55

高檔月子中心爆群聚感染 疾管署：九月底就該通報

2019-10-14 16:26

用昂貴初榨橄欖油炒炸 年薪千萬企業家險些心血管疾病

2019-10-14 18:11

酷航周二閃人促銷 東京、大阪單程含稅3千5有找

2019-10-14 17:16

白內障「熟了」再手術？ 許多患者因而失明名醫籲勿信

2019-10-14 19:30

新北樹林區又增1例登革熱 4例全與坡內里菜園有關

2019-10-14 15:22

男人不是不愛你！只是有些祕密他不說 但妳可以懂

2019-10-14 09:48

預防乳癌 衛福部國健署提醒生活要減塑

2019-10-14 09:18

早晨來杯普洱養生？不當保存反造成肝臟負擔

2019-10-14 18:11

影／看「蠶寶寶」孵化不稀奇 他拍下「蟬寶寶」孵化

2019-10-14 19:33

雞肉將強制標示？ 食藥署：仍維持12月起試辦半年

2019-10-14 11:47

健康@news／加熱菸比較好？6點破解大迷思

2019-10-13 23:38

警察疲於應付交通違規檢舉 立委建議訂上限

2019-10-14 13:47

守鱟一生！ 好美寮濕地3個月遇14隻稚鱟 保育人士開心

2019-10-14 15:30

行政院已拍板？ 立委將提案推強制雞肉標示屠宰日

2019-10-14 11:39

黑色旋風席捲全家！闇黑系「叉燒包」吸睛度百分百

2019-10-14 16:56

東北季風東部外海興浪 台東往綠島蘭嶼客輪明天均停駛

2019-10-14 09:31

百年德國品牌發明 一罐萬用的純天然清潔磚

2019-10-14 11:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top