白內障「熟了」再手術？ 許多患者因而失明名醫籲勿信
白內障「熟了」才手術？ 許多民眾因賣藥電台鼓吹甚至部分醫生也這樣說，延誤就醫喪失視力。高雄榮總台南分院眼科副教授李尹暘已醫治近8千白內障患者，他指出，眼科治療技術突飛猛進，白內障「熟成」才手術已非正確觀念，會有極高風險。
深受其害的90歲周姓、55歲吳姓患者今天現身說法，各以自身經歷呼籲民眾，察覺視力異常，要盡快就醫，更不要相信「白內障熟了才手術」的說法。
周姓金門縣民多年前外傷後感覺左眼視力漸漸模糊，已近失明，生活困難；他表示看不見已5年多，知道好像有白內障，但又聽說「要等熟了再開」，也因聽說開刀風險高不敢開，遲遲未處理，直到最近親友鼓勵才「鼓起勇氣」就醫。
主治醫師李尹暘表示，經檢查老人家白內障已嚴重到「真的全熟」，視力僅剩光感，術後一天內視力就恢復到0.5，手術過程沒麻醉也沒疼痛，術後已能自己騎車，生活也不用麻煩家人協助。
周老先生表示，現在視力比受傷前還要好，早知如此就儘早就醫，非常開心與感激。
另55歲吳姓廚師，原近視超過一千度，右眼今年漸漸模糊，一開始聽說「要等白內障熟了再說」，沒想到右眼幾個月就看不見，驚覺事態嚴重到眼科檢查白內障已「過熟」，還好緊急手術後，一天內視力變成不戴眼鏡也有1.0。
他開心表示，早知道手術沒「聽說的那麼可怕」，就該早些治療，他也同時要求醫師早點幫他治療「白內障還沒熟」的左眼，早日恢復視力，丟掉戴了半輩子的眼鏡。
李尹暘表示，早年因有醫師告訴患者「白內障等熟了才開刀」，很多民眾都有這種觀念，近年過熟病患雖已較少，還是有人因擔心開刀，對治療卻步。
近年因超音波微創手術治療發展迅速，水晶體混濁嚴重白內障也有前囊染色、飛秒雷射等新技術，過去須傳統手術傷口大，現在也有機會用免打麻醉針、免縫線新式手術治療。
李尹暘說，很多高齡患者擔心開刀風險，又覺得「反正老了」乾脆不治療，其實延誤治療不但造成視力喪失、容易摔倒與家人照顧困難；因水晶體在瞳孔內，白內障肉眼難以明顯看見，如果肉眼可見瞳孔內白色物質，那「已經非常熟了」，嚴重影響視力。
李尹暘表示，過熟白內障除嚴重影響視力，也易引發虹彩炎或青光眼等併發症，增加手術時間與角膜水腫或水晶體囊袋壓力過大破裂等手術併發症風險，呼籲民眾如果懷疑有白內障、視力明顯減退到影響生活起居，就別再等「白內障熟了」，應立即到眼科檢查，以免延誤治療。
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