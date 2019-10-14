白內障「熟了」再手術？ 許多患者因而失明名醫籲勿信

2019-10-14 19:30 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ／即時報導



白內障「熟了」才手術？ 許多民眾因賣藥電台鼓吹甚至部分醫生也這樣說，延誤就醫喪失視力。高雄榮總台南分院眼科副教授李尹暘已醫治近8千白內障患者，他指出，眼科治療技術突飛猛進，白內障「熟成」才手術已非正確觀念，會有極高風險。

深受其害的90歲周姓、55歲吳姓患者今天現身說法，各以自身經歷呼籲民眾，察覺視力異常，要盡快就醫，更不要相信「白內障熟了才手術」的說法。

周姓金門縣民多年前外傷後感覺左眼視力漸漸模糊，已近失明，生活困難；他表示看不見已5年多，知道好像有白內障，但又聽說「要等熟了再開」，也因聽說開刀風險高不敢開，遲遲未處理，直到最近親友鼓勵才「鼓起勇氣」就醫。

主治醫師李尹暘表示，經檢查老人家白內障已嚴重到「真的全熟」，視力僅剩光感，術後一天內視力就恢復到0.5，手術過程沒麻醉也沒疼痛，術後已能自己騎車，生活也不用麻煩家人協助。

周老先生表示，現在視力比受傷前還要好，早知如此就儘早就醫，非常開心與感激。

另55歲吳姓廚師，原近視超過一千度，右眼今年漸漸模糊，一開始聽說「要等白內障熟了再說」，沒想到右眼幾個月就看不見，驚覺事態嚴重到眼科檢查白內障已「過熟」，還好緊急手術後，一天內視力變成不戴眼鏡也有1.0。

他開心表示，早知道手術沒「聽說的那麼可怕」，就該早些治療，他也同時要求醫師早點幫他治療「白內障還沒熟」的左眼，早日恢復視力，丟掉戴了半輩子的眼鏡。

李尹暘表示，早年因有醫師告訴患者「白內障等熟了才開刀」，很多民眾都有這種觀念，近年過熟病患雖已較少，還是有人因擔心開刀，對治療卻步。

近年因超音波微創手術治療發展迅速，水晶體混濁嚴重白內障也有前囊染色、飛秒雷射等新技術，過去須傳統手術傷口大，現在也有機會用免打麻醉針、免縫線新式手術治療。

李尹暘說，很多高齡患者擔心開刀風險，又覺得「反正老了」乾脆不治療，其實延誤治療不但造成視力喪失、容易摔倒與家人照顧困難；因水晶體在瞳孔內，白內障肉眼難以明顯看見，如果肉眼可見瞳孔內白色物質，那「已經非常熟了」，嚴重影響視力。