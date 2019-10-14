用昂貴初榨橄欖油炒炸 年薪千萬企業家險些心血管疾病

2019-10-14 18:11 聯合報 記者 聯合報 記者 李樹人 ／台北即時報導



聯欣診所發表「台灣企業家健康管理大調查」，分析258位、年薪超過千萬的企業家健檢數據，結果發現，腸息肉、脂肪肝、體重過重、胃食道逆流、心血管慢性疾病為高薪企業族群最常見的疾病。圖／聯欣診所提供 分享 facebook 有錢可以很任性，但如果錢花在錯的地方，可能危及健康。一名成功企業家重視養生，不抽菸，固定運動，偏好地中海型飲食，但檢查發現，心血管疾病風險參考指標超標，醫師追根究底找出原因，原來他妻子以為初榨橄欖油營養最好，連煎、炒、炸也都用，但高溫烹調讓油脂氧化，反而有損健康。

聯欣診所發表「台灣企業家健康管理大調查」，分析258位、年薪超過千萬的企業家健檢數據，結果發現，腸息肉、脂肪肝、體重過重、胃食道逆流、心血管慢性疾病為高薪企業族群最常見的疾病。

此外，頭暈、頭痛名列企業人士們亞健康症狀困擾排行榜第一名，占比超過三成 (30.4%)，其次是倦怠、記憶力變差(27.6%) 、第三則為過敏 (23.7%)。

經濟富有的成功企業家重視健康，熱愛養生，購買生活所需，可是一點都不手軟，但昂貴的食物，不見得適合自己，如果用錯地方，還可能讓自己深陷疾病邊緣，引發健康風險。

47歲蕭董平時偏好地中海型飲食，戒煙十多年且保持固定運動習慣，檢查發現為心血管疾病風險參考指標的丙二醛MDA指數竟高達2.41nmol/ml 。聯欣醫療團隊發現了原因，發現蕭太太以為初榨橄欖油營養價值高，不論煎、炒、炸，都使用昂貴的進口油品，但高溫烹調方式讓油脂氧化，導致全家人MDA升高。

另一個企業主也有類似問題，42歲王先生為一家知名企業的CEO，熱愛運動，慎選日常食物，工作所需，出國頻繁，但只要回國之後，回診檢測氧化壓力指數，結果異常偏高，甚至高於正常10倍。

聯欣診所院長林美秀表示，王先生也是吃錯食物，原來他出國時，當地友人常送他水果乾，以為含有豐富營養，可以補充膳食纖維，但水果乾屬於化學合成的，且有許多人工添加 物，經常食用，就會引發身體慢性發炎。

另一名投顧公司徐老闆，今年60歲，因為愛喝茶，友人送他昂貴的普洱茶磚，但他不懂得保存方式，又用了錯誤沖泡方式，連續飲用一兩周，肝指數異常飆高。

林美秀表示，普洱茶為微生物發酵茶品，與一般茶葉製品不同，如果沒有保存於乾燥環境，或是不了解茶品的熟成方式，錯誤沖泡，都可能產生黴菌毒素，建議高溫煮過後再飲用，對肝臟代謝較無負擔或疑慮。