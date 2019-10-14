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全聯櫃台排隊只有一人結帳 網友批沒效率引發爭論

2019-10-14 18:57聯合新聞網 綜合報導

日前一名網友在PTT上PO文表示，近日他到全聯結帳時還沒結到就讓他滿肚子火，因為...
日前一名網友在PTT上PO文表示，近日他到全聯結帳時還沒結到就讓他滿肚子火，因為結帳速度實在太慢，讓他不忍住憤怒直呼「為什麼全聯結帳可以這麼沒效率？」示意圖／聯合報系資料照
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許多民眾都喜歡到「全聯福利中心」購物，除了商品物美價廉外，時不時還會推出許多優惠活動吸引民眾瘋搶，堪稱台灣「超市界的霸主」，但「結帳大塞車」始終為人詬病，先前還在網路上引起高度討論。日前就有一名網友在PTTPO文表示，近日他到全聯結帳時還沒結到就讓他滿肚子火，因為結帳速度實在太慢，讓他忍不住憤怒直呼「為什麼全聯結帳可以這麼沒效率？」

原PO在文中表示，近日到全聯購物要準備排隊結帳時，前面也才排兩個人而已，而且東西也沒有很多，但工作人員的結帳速度卻慢到不行，讓他整個火氣都上來，在這樣的情況下甚至還有店員在旁邊走來去，他便在文中大罵「怎麼就不來幫忙？」除此之外原PO也接著抱怨，有些商品第二件明明就有3-5元的折扣幅度，但店員卻沒事先告知，還要他一件件的問，讓顧客疑慮到底有沒有賺到，實在讓他難以接受。

最後甚至還語帶憤怒的說「明明看到有3-4個櫃台，但每次去看到大排長龍卻還是只有一個人負責結帳，其他人是媽媽死了請喪假了是不是？」不禁讓原PO懷疑「全聯好像養了一堆低薪飯桶，整體工作效率還很差」。

文章PO出後立刻引起網友熱議，有些網友覺得原PO發文口氣太差，不爽可以不要去，但也有網友感同身受「上次去就遇到一大堆人在排隊，卻只有一個櫃台在結帳的狀況」、「之前被我遇到在櫃檯數零錢的，真的一個個硬幣慢慢掏慢慢數...」、「之前就遇過一個店員自己大喊支援收銀」。

但卻也有自稱全聯「前店員」的網友表示，其實遇到結帳比較慢的店員都是比較乖的優質員工，當結帳時條碼掃過去聽到「逼」的一聲就會轉頭看螢幕，並告知客人有優惠，才不會被經理罵，但這樣就會導致結帳速度變慢、效率變差。因此身為前員工的他，常常有折扣的商品都不會提醒客人，發票也都存進卡裡，所以那間店的結帳速度是全區裡最快的。

回覆一出後網友也紛紛表示「買一送一不講很沒水準」、「根本是教育訓練不足啊」、「覺得應該是公司的問題」、「其實只要不去全聯消費就不會有這個問題了」、「看薪水就知道怎麼回事」。

PTT全聯

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