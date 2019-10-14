失智≠失能 「蒙特梭利」照護模式讓失智者有尊嚴

2019-10-14 17:44 聯合報 記者 聯合報 記者 楊雅棠 ／台北即時報導



「你能想像一覺醒來，不認識身旁的人嗎？」蒙特梭利失智症照護模式創辦人Gail M. Elliot表示，這些是失智症患者的日常，照護失智症患者最好的方式，就是設身處地的為他們著想。

「蒙特梭利」概念原用於幼兒教育，加拿大失智症專家Gail Elliot用於失智症照護，並創建「蒙特梭利式認知悠能」模式。認知促進協會將此模式引進台灣，並翻譯Gail Elliot所著的「〝認知悠能〞蒙特梭利失智症照護模式」，作為失智患者照護指南。

台灣認知功能促進協會理事長甄瑞興表示，這套模式依照患者的需求、興趣、技巧跟能力，個別化地設計活動。他表示過去在治療失智症患者時，因為存有「失智者不可逆」的觀念，通常只在乎家屬，卻較少關心患者還保有什麼樣的能力。但他接觸這套模式後，發現透過這套模式，可以讓患者生命不是只有吃藥，而是可以更快樂、更有尊嚴。

Gail Elliot則表示，失智症患者表現出不論是激動、躁進、急尋出口、胡亂抓人等精神行動症狀，其實都有它的意義。她分享自己患有失智症的母親常在屋子裡「亂走」，便詢問媽媽：「你今天在找什麼嗎？」媽媽才說：「我在找你爸爸以前給我的戒指。」這才發現，媽媽到處走來走去是有原因的。

另外，也可以用一些標示協助失智症患者更容易找到自己的房間或是廁所等空間；並透過摺毛巾、削果皮、打字等訓練安排，讓他們重建生活的能力。Gail Elliot也表示，每個失智症患者的經歷都不同，都是一個獨立的個案，必須設身處地的為他們著想。