10人器捐20人獲重生 花蓮慈濟勸募獻大愛

2019-10-14 18:25 中央社 花蓮縣14日電



發揮大愛延續生命，花蓮一對母女今天一起簽署器官捐贈同意書；花蓮慈濟醫院於花東勸募器官捐贈，今年度已協助10人完成器官捐贈，讓20名病人獲得重生的機會。

花蓮慈濟醫院表示，承擔花蓮、台東器官勸募中心，今年度已協助10名器官捐贈者完成大愛遺願，目前完成2例心臟移植、1例肝臟移植、3例腎臟移植、1例肺臟移植、1例小腸移植、12例眼角膜移植，讓20名病人獲得重生的機會。

根據器官捐贈移植登錄中心統計，從今年初到今天的資料顯示，不包含皮膚與骨骼移植，台灣有845人接受器官移植，還有1萬28人等待移植。

花蓮慈濟醫院與器官捐贈移植登錄中心今天在醫院大廳，舉辦支持器官捐贈宣導活動，「小麥貝兒熊」、小丑熊熊與民眾互動拍照，並邀民眾簽署器官捐贈同意書。

花蓮慈濟醫院副院長陳培榕分享器捐故事，他說他的舅舅、舅媽都是慢性肝炎患者，但舅舅等不到器官移植就過世，舅媽則是幸運的等到肝臟移植，讓她的生命得以延續。

陳培榕說，很感恩器捐者的大愛，讓很多像他舅媽一樣，因疾病正在等待器官的病人能接受器官移植，讓生命得以重生。他也鼓勵民眾簽屬器官捐贈同意書，將大愛在他人的生命中延續。

一對母女現場一起簽署器官捐贈同意書，女兒表示，經過宣導後，了解器官捐贈沒有想像中的可怕，若是有那麼一天，希望捐出身上還有用的器官，讓其他等待的病人有獲得重生的機會。