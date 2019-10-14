私菸案遭禁令 華航今起停售機上免稅菸半年

2019-10-14 16:56 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ／即時報導



自七月華航總統專機爆出私菸案，華航從今（14日）開始為期六個月，全航線暫停販售免稅菸品。圖／華航提供 分享 facebook

今年七月華航總統專機爆出私菸案，華航從今天開始全航線暫停販售免稅菸品，華航表示，主要是接獲財政部關務署台北關通知，因應今天起存倉菸品出口通關作業方式調整，全航線航班暫停銷售免稅菸品，時間為六個月。旅客搭乘華航時，將有半年暫時無法在飛機上買到免稅菸。

華航機上免稅品原暫時存放保稅倉庫，依據「保稅倉庫設立及管理辦法」規範，經海關核准專供航行國際航線飛機用品之保稅倉庫，其存倉物品為應其所屬航行國際航線飛機之頻繁提用，得先行申辦退運出口手續。不過台北關今起調整菸品出口通關作業方式，因此暫停銷售免稅菸6個月。