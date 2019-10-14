私菸案遭禁令 華航今起停售機上免稅菸半年

相關新聞
高檔月子中心爆群聚感染 疾管署：九月底就該通報2019-10-14 16:26
秋冬國旅農委會加碼遊客不埋單？ 雲林無業者收到體驗券2019-10-14 12:34
新北樹林區又增1例登革熱 4例全與坡內里菜園有關2019-10-14 15:22
吳德榮：北台灣的高溫跌到27度 明後天更濕涼2019-10-14 07:23
生不出來 該尋求人工生殖幫忙嗎？2019-10-14 14:26
根本一模一樣！他神撞臉周杰倫 萬人笑虧：最近伙食不錯2019-10-14 12:00
產檢懶人包 一次搞懂公費和自費項目2019-10-14 08:52
新北樹林登革熱再增一例 又是菜園儲水容器惹禍2019-10-14 17:28
影／唐美雲、紙風車等六劇團深入10小鎮 明年常態化2019-10-14 15:04
眼睛疲勞想按眼放鬆 醫：當心有反效果2019-10-14 14:43
預防乳癌 國健署提醒生活減塑、少吃加工品2019-10-14 14:39
男性乳房攝影 國內外醫界看法不一2019-10-14 14:36
聯晚之眼回響／進口雞肉衝擊 養雞業者：產業應提升與轉型2019-10-14 14:27
聯晚之眼回響／行政院拍板推動「雞肉強制標示屠宰日期」2019-10-14 14:26
警察疲於應付交通違規檢舉 立委建議訂上限2019-10-14 13:47
高麗菜喊到3顆50元 西螺菜市場：漲跌看下個月2019-10-14 12:41
擊敗康乃爾等名校 陽明的估算腦齡技術奪全球第四2019-10-14 11:55
雞肉將強制標示？ 食藥署：仍維持12月起試辦半年2019-10-14 11:47
行政院已拍板？ 立委將提案推強制雞肉標示屠宰日2019-10-14 11:39
疑延遲通報 疾管署證實知名月子中心發生RSV群聚感染2019-10-14 11:25
豔星的誕生：70年代香港邵氏艷情電影2019-10-14 11:01
氣象局：東北風增強 北部、東北部雨勢增多2019-10-14 09:40
東北季風東部外海興浪 台東往綠島蘭嶼客輪明天均停駛2019-10-14 09:31
預防乳癌 衛福部國健署提醒生活要減塑2019-10-14 09:18
研究顯示男性乳癌高風險者作乳房攝影有益 醫師不建議2019-10-14 09:17
別牽拖陸客…這些人讓「台灣的合掌村」變西門町2019-10-14 09:00
優人物／菩薩寺 維摩舍 用生活品味佛法2019-10-14 00:16
追醫材流向 擬推識別條碼2019-10-13 23:56
好天氣結束！北台今起一周 轉涼有雨2019-10-13 23:54
健康你我他／身心健康 好過任何重陽禮2019-10-13 23:51
桃機整建不斷航班增 機坪卻變少...2019-10-13 23:49
余幸司科技防治登革熱 獲醫奉特殊貢獻獎2019-10-13 23:48
桃機機坪擠爆 今年地安事故已8起2019-10-13 23:47
健康名人堂／分級醫療 減少醫護過勞2019-10-13 23:43
健康@news／加熱菸比較好？6點破解大迷思2019-10-13 23:38
東北季風台灣東部外海掀巨浪 往蘭嶼客輪明後天停駛2019-10-13 22:39
愈喜歡你、愈裝冷淡的4大星座 水瓶會慌張、摩羯奪冠2019-10-13 20:31
老婆想喝1杯珍珠+1杯奶茶 他買回「隱藏版」網驚呼：長知識！2019-10-13 20:00
骨中骨肉中肉 母愛文章奪文學首獎2019-10-13 19:45
熱門文章
別牽拖陸客…這些人讓「台灣的合掌村」變西門町2019-10-14 09:00
唐綺陽星座運勢週報：白羊小心樂極生悲 射手受貴人指點2019-10-14 07:00
魚油可治重症創傷 但恢復進食即回歸正常飲食2019-10-13 18:10
愈喜歡你、愈裝冷淡的4大星座 水瓶會慌張、摩羯奪冠2019-10-13 20:31
疑延遲通報 疾管署證實知名月子中心發生RSV群聚感染2019-10-14 11:25
好天氣結束！北台今起一周 轉涼有雨2019-10-13 23:54
男送不起新iPhone11終分手 女方友人護航惹網友圍攻2019-10-14 10:53
吳德榮：北台灣的高溫跌到27度 明後天更濕涼2019-10-14 07:23
每日星座運勢／天蠍工作外在助力強 獲得實質突破2019-10-14 00:00
桃機機坪擠爆 今年地安事故已8起2019-10-13 23:47
秋冬國旅農委會加碼遊客不埋單？ 雲林無業者收到體驗券2019-10-14 12:34
雇主徵「通3外語」時薪只給150元 486先生批：老闆腦袋裝X2019-10-14 12:14
仙氣逼人！林莉婚紗最新高訂「天使系列」夢幻登場2019-10-13 19:10
氣象局：東北風增強 北部、東北部雨勢增多2019-10-14 09:40
高麗菜喊到3顆50元 西螺菜市場：漲跌看下個月2019-10-14 12:41
【為父心事】羽毛／新手爸爸的準備2019-10-14 06:00
【心情點滴】劉先昌／天涼已近秋2019-10-14 06:00
桃機整建不斷航班增 機坪卻變少...2019-10-13 23:49
【孕期趣事】鐘KIKI／懷孕萬歲2019-10-14 06:00
優人物／菩薩寺 維摩舍 用生活品味佛法2019-10-14 00:16
渴望翻轉人生！這4個生肖就是特別想圓創業夢2019-10-14 09:50
擊敗康乃爾等名校 陽明的估算腦齡技術奪全球第四2019-10-14 11:55
私菸案遭禁令 華航今起停售機上免稅菸半年2019-10-14 16:56
眼睛疲勞想按眼放鬆 醫：當心有反效果2019-10-14 14:43
高檔月子中心爆群聚感染 疾管署：九月底就該通報2019-10-14 16:26
男人不是不愛你！只是有些祕密他不說 但妳可以懂2019-10-14 09:48
預防乳癌 衛福部國健署提醒生活要減塑2019-10-14 09:18
健康@news／加熱菸比較好？6點破解大迷思2019-10-13 23:38
警察疲於應付交通違規檢舉 立委建議訂上限2019-10-14 13:47
雞肉將強制標示？ 食藥署：仍維持12月起試辦半年2019-10-14 11:47
守鱟一生！ 好美寮濕地3個月遇14隻稚鱟 保育人士開心2019-10-14 15:30
酷航周二閃人促銷 東京、大阪單程含稅3千5有找2019-10-14 17:16
行政院已拍板？ 立委將提案推強制雞肉標示屠宰日2019-10-14 11:39
百年德國品牌發明 一罐萬用的純天然清潔磚2019-10-14 11:39
追醫材流向 擬推識別條碼2019-10-13 23:56
東北季風東部外海興浪 台東往綠島蘭嶼客輪明天均停駛2019-10-14 09:31
東北季風台灣東部外海掀巨浪 往蘭嶼客輪明後天停駛2019-10-13 22:39
新北樹林區又增1例登革熱 4例全與坡內里菜園有關2019-10-14 15:22
骨中骨肉中肉 母愛文章奪文學首獎2019-10-13 19:45
胸前挖空豹紋裝配長靴 蕾哈娜火辣出席新書派對2019-10-14 17:14
留言