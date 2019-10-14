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高檔月子中心爆群聚感染 疾管署：九月底就該通報

2019-10-14 16:26聯合報 記者邱宜君／即時報導

今年初甫於士林區開幕之知名月子中心「禾馨產後護理之家」，出現有呼吸道融合病毒（RSV）群聚感染，高達10名寶寶中鏢，院方疑似延遲通報。禾馨醫療營運長林思宏認為在快篩後7日內通報應屬合理範圍，但疾管署還原事發過程，研判9月29日一天內新增4名案例，依規定當天就該立即通報。

疾管署副署長羅一鈞表示，該護理之家9月29日出現首例，26日第二例，29日一口氣出現四例，然後10月1日兩例，2日和4日各一例，共十例。後於10月7日有民眾以電子郵件向疾管署陳情，疾管署通知衛生局，衛生局8日實地進行暸解，機構才於9日完成通報。

羅一鈞表示，根據「產後護理機構感染管制措施指引」規定，產後護理機構須依照「人口密集機構傳染病監視作業注意事項」進行傳染病的監視及通報，發現疑似傳染病群聚事件時，應「立即」通報地方衛生主管機關。依照該機構群聚事件發展之過程研判，9月29日當天新增四例，就應該要懷疑有傳染病群聚的情況。新生兒免疫力不成熟，感染RSV最嚴重可能引發肺炎、支氣管炎、呼吸衰竭等情況，不能輕忽。

林思宏表示，有關疾管署單方面提出的資訊，有些他並不清楚，還需要去查證。目前他掌握的資訊是，機構在10月5日快篩結果出爐就已經儘速通報，疾管署與衛生局到場了解時，對於上述處理流程也並未當場提出疑義。他強調，現在就等待台北市衛生局的後續調查結果，不想再討論。

疾管署表示，根據「產後護理機構感染管制措施指引」規定，產後護理機構須依照「人口密...
疾管署表示，根據「產後護理機構感染管制措施指引」規定，產後護理機構須依照「人口密集機構傳染病監視作業注意事項」進行傳染病的監視及通報。示意圖，非新聞當事人。圖／本報資料照片
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傳染病月子中心

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