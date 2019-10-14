新北樹林區又增1例登革熱 4例全與坡內里菜園有關
新北市樹林區再增一例本土登革熱病例，新北市已達6例，坡內里30歲男8日出現發燒與肌肉痛，曾二度就醫，12日因紅疹與噁心嘔吐再次就醫，快篩檢驗陽性，通報送驗後確診，目前在家隔離中。新北市衛生局表示，該名案例平時活動以住家周邊為主，研判與坡內里風險菜園有關，該菜園周邊已發生4例病例，目前已加強噴消、孳清，並請地主自主限制人員進出。
由於坡內里風險菜園已出現第4例病例，衛生局表示，目前措施為加強菜園噴消、要求地主孳清，並派員稽查，以及請地主自主限制人員進出，且已完成個案住家戶內及周圍半徑100公尺逐戶入內孳清噴消與衛教。
衛生局指出，目前將定期針對該風險菜園進行長效性藥物噴消，且要求菜園土地所有權人與使用人進行孳生源清除與容器減量，並持續對風險菜園周邊進行擴大疫調與健康監測，同時加強坡內里全里社區環境孳生源清除與預防性噴消及衛教宣導。
衛生局長陳潤秋表示，感染登革熱通常會出現發燒、肌肉痛、關節痛、骨頭痛、出疹等疑似症狀，若有登革熱疑似症狀應盡速就醫，並請樹林區所有醫療院所提高警覺，並向衛生局領取免費登革熱快篩試劑，如遇有登革熱疑似症狀民眾，請使用快篩試劑協助診斷並務必採檢通報登革熱，以利衛生單位及時採取後續防治措施。
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