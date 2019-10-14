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影／唐美雲、紙風車等六劇團深入10小鎮 明年常態化

2019-10-14 15:04聯合報 記者侯俐安／台北即時報導

白蛇傳、武松打虎、桐花島的故事...，為提升國內在地觀光內涵，交通部繼9月起舉辦一連串小鎮音樂會，今天再宣布唐美雲歌仔戲團、紙風車劇團等國內六大知名團體，將到北、中、南、東10個小鎮演出，交通部長林佳龍也宣布明年將整合節慶活動，讓小鎮表演常態化。

交通部觀光局將今年訂為「小鎮旅遊年」，今年9月起首次與文化部國立台灣交響樂團合作，9月7日起舉辦13場小鎮音樂會，讓國際級音樂走出音樂廳，在台灣各小鎮演奏。今天再宣布10月18日至12月7日舉辦一連串小鎮演出活動。

演出團體包含唐美雲歌仔樂團、紙風車劇團、台灣特技團、即將成真火舞團、打狗亂歌團、FOCA福爾摩沙馬戲團，第一場將於10月18日在屏東東港，由紙風車劇團演出武松打虎。

緊接著雲林北港、台東成功、花蓮鳳林、彰化鹿港、台南後壁、嘉義東區、桃園龍潭、台中東勢、苗栗苑裡都有演出。紙風車劇團還有演出紙風車魔法書、桐花島的故事；唐美雲歌仔戲團演出白蛇傳。12月7日由FOCA福爾摩沙馬戲團壓軸，在苗栗苑裡帶來潘朵拉的盒子。

林佳龍表示，觀光局今年為推廣小鎮旅遊，選出30個經典小鎮，並結合客委會10大客庄小鎮，共有40個特色小鎮，都是經過評選有很好的歷史文化、農特產品、宗廟教堂等，明年將滾動式增加到100個，整合中央跨部會到地方資源，搭配動態表演活動，建立長期合作、提升觀光品質。

●小鎮遊戲趣系列表演活動

10/18（五）19:00 紙風車劇團／武松打虎（國家劇院級大型演出）／屏東東港（光復路成功路口）

10/19（六）19:00 紙風車劇團／武松打虎（國家劇院級大型演出）／雲林北港（雲林縣北港鎮光明路59號）

11/9（六）19:00 紙風車劇團／紙風車魔法書（國家劇院級大型演出）／台東成功（成功國小）

11/10（日）19:00 即將成真火舞團／火焰世家（藝術卡車秀）／花蓮鳳林（鳳林國中）

11/15（五）19:00 唐美雲歌仔戲團／白蛇傳（藝術嘎卡車秀）／彰化鹿港（民俗博物館停車場）

11/16（六）19:00 打狗亂歌團／世界通台灣（藝術卡車秀）／台南後壁（安溪寮福安寺）

11/17（日）19:00 台灣特技團／百戲大觀（藝術卡車秀）／嘉義東區（嘉義市立棒球場停車場）

11/23（六）15:30 紙風車劇團／桐花島的故事（藝術卡車秀）／桃園龍潭（龍潭國小）

11/24（日）15:30 紙風車劇團／桐花島的故事（藝術卡車秀）／台中東勢（東勢客家文化園區）

12/7（六）19:00 FOCA福爾摩沙馬戲團／潘朵拉的盒子（藝術卡車秀）／苗栗苑裡（山腳國小）

交通部觀光局今天宣布唐美雲歌仔戲團、紙風車劇團等國內六大知名團體，將到北、中、南...
交通部觀光局今天宣布唐美雲歌仔戲團、紙風車劇團等國內六大知名團體，將到北、中、南、東10個小鎮演出。記者侯俐安／攝影
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紙風車桐花北港

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