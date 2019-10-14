眼睛疲勞想按眼放鬆 醫：當心有反效果

2019-10-14 14:43 聯合報 記者 聯合報 記者 楊雅棠 ／台北即時報導



現代人一天到晚盯著3C產品，眼睛易疲勞、乾澀，許多人會用手按摩眼睛，覺得這樣就能減輕不適感。但醫師表示，這樣做不但沒用，反而容易傷眼。

開業眼科醫師李怡萱表示，因為眼睛定焦在3C產品，使得睫狀肌僵硬造成眼睛疲勞。此時適時放鬆肌肉最好的方式還是「看遠看近」，調節肌肉。李怡萱說，由於睫狀肌在眼睛內部，按摩也很難按到。且若是稍有不慎，輕則刮到角膜造成輕微受損，重則可能因為按壓造成視網膜出血、破洞，甚至剝離。

另外，也有民眾出國喜歡到當地藥妝店買眼藥水，眼睛乾澀或是不舒服時，點上一滴。李怡萱表示，這類眼藥水通常含有血管收縮劑，用久了反而會過度刺激眼睛。

至於坊間也有傳言「看看綠色植物」也能達到眼睛保健的功效。對此，李怡萱則表示，並非綠色的植物對眼睛有特別好的保健功效，而是綠色的波長最容易對到焦，因此建議大眾起身望遠時，可以看看綠色的東西較不費力。