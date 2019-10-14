男性乳房攝影 國內外醫界看法不一

2019-10-14 14:36 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 羅真 ／台北報導



乳癌在我國十大癌症發生率與死亡率均榜上有名。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

美研究：男性乳癌高風險族 篩檢效益高

我國每年新增逾1萬3000名乳癌患者，絕大多數是女性，以2016年資料為例，新增的男性患者僅47人，因此政府補助的乳房攝影篩檢只針對女性。上月刊登在「放射醫學期刊」（Radiology）的研究顯示，男性乳癌高風險族群進行乳房攝影同樣具有效益，但國內醫界指該研究樣本數不足、無法作為實務參考，不建議藉此篩檢。

該項研究由美國紐約大學朗格尼醫學中心所執行，研究團隊回溯2005年到2017年間有乳癌個人史、家族史或相關基因突變的1869名男性，進行乳房攝影篩檢的情形與結果。整體而言，乳房攝影檢查找到了五種淋巴結陰性乳癌，男性檢出率為千分之十八，不僅高於女性的平均千分之三至千分之五，且檢出期別在零到一期，顯示有助及早發現與治療。

研究團隊表示，由於沒有常規檢查，男性乳癌患者通常在出現症狀後才就醫，存活期中位數為七年，比女性的9.8年來得短。但其實，男性沒有乳房纖維腺體組織，因此乳房攝影敏感度較女性更高，更有機會在癌細胞擴散到淋巴結之前的階段被檢查出來。

研究團隊表示，與男性乳癌相關的風險因子包括個人曾經罹患乳癌、一等親曾罹患乳癌、有阿什肯納茲猶太血統（Ashkenazi descent）、相關基因突變與年齡較大等。不過還需要更大型的研究驗證與提供更明確的建議。

國內醫師建議 高危險群作超音波或磁振造影

馬偕醫院乳房醫學中心主任楊博勝表示，上述研究數量不夠龐大，無法直接作為實務參考。由於男性的乳房很小，通常觀察或觸摸就可察覺有異， 如果用乳房攝影擠壓檢查，不僅會造成疼痛，乳房小連帶會出現許多檢查死角，因此一般不建議進行這項檢查。

台灣乳房醫學會榮譽理事長張金堅表示，如果男性有乳癌家族史或BRCA2基因突變，可進行超音波或磁振造影檢查。若胸部出現硬塊、乳頭流血或流出異常分泌物、淋巴腫大、皮膚潰爛等，應盡速就醫。