秋冬國旅農委會加碼遊客不埋單？雲林無業者收到體驗券

2019-10-14 12:34 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ／雲林縣即時報導



行政院上月公布秋冬國民旅遊獎勵第二波農委會加碼補助，國人自由行平日入住農委會公告的旅宿業，每房每日可獲農業體驗抵用券250元1張，但對雲林縣幾乎沒有效益，不僅雲林縣沒有旅宿業配合該方案，7家特約農場沒有業者接到持農業體驗抵用券的遊客。

行政院上月初公布秋冬國民旅遊獎勵第二波農委會加碼補助， 9月至12月31日平日入住農委會（農業易遊網）公告旅宿業者的自由行旅客，每房贈送250元農業體驗抵用券1張，可抵用門票、農業體驗活動、濃特產品、伴手禮等消費，不得換現、不找零，且無法分次抵用，活動期間內不分平假日，旅客都能持抵用券至適用場家兌換抵用。

根據農業易遊網公告，雲林縣無旅宿業參加該方案，配合農業體驗的業者則有台西海口生活館、好蝦冏男社、林內教芋部、晁陽綠能休閒農場、第一鰻波工坊、達莉農莊、橙色農作等7家。

林內教芋部長林建安表示，園區有許多體驗活動，最受青睞的採芋頭體驗，每人只要200元，還能帶走3台斤芋頭，但參加秋冬國旅農委會加碼補助活動至今，不曾有遊客使用農業體驗抵用券，雙十連假約有千位遊客，也沒有人使用農業體驗抵用券；橙色農作已進入採果體驗旺季，但同樣沒收過農業體驗抵用券。

雲林縣府文化處表示，秋冬國旅農委會加碼方案並未透過地方政府，是農委會直接與業者合作，所以尚無配合的相關宣傳活動。