親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

中職／林岳平接任獅隊教頭 蘇泰安：他勇於承擔

「日職天皇」逝世：400勝神話背後的自律精神

秋冬國旅農委會加碼遊客不埋單？雲林無業者收到體驗券

2019-10-14 12:34聯合報 記者陳雅玲／雲林縣即時報導

行政院上月公布秋冬國民旅遊獎勵第二波農委會加碼補助，國人自由行平日入住農委會公告的旅宿業，每房每日可獲農業體驗抵用券250元1張，但對雲林縣幾乎沒有效益，不僅雲林縣沒有旅宿業配合該方案，7家特約農場沒有業者接到持農業體驗抵用券的遊客。

行政院上月初公布秋冬國民旅遊獎勵第二波農委會加碼補助， 9月至12月31日平日入住農委會（農業易遊網）公告旅宿業者的自由行旅客，每房贈送250元農業體驗抵用券1張，可抵用門票、農業體驗活動、濃特產品、伴手禮等消費，不得換現、不找零，且無法分次抵用，活動期間內不分平假日，旅客都能持抵用券至適用場家兌換抵用。

根據農業易遊網公告，雲林縣無旅宿業參加該方案，配合農業體驗的業者則有台西海口生活館、好蝦冏男社、林內教芋部、晁陽綠能休閒農場、第一鰻波工坊、達莉農莊、橙色農作等7家。

林內教芋部長林建安表示，園區有許多體驗活動，最受青睞的採芋頭體驗，每人只要200元，還能帶走3台斤芋頭，但參加秋冬國旅農委會加碼補助活動至今，不曾有遊客使用農業體驗抵用券，雙十連假約有千位遊客，也沒有人使用農業體驗抵用券；橙色農作已進入採果體驗旺季，但同樣沒收過農業體驗抵用券。

雲林縣府文化處表示，秋冬國旅農委會加碼方案並未透過地方政府，是農委會直接與業者合作，所以尚無配合的相關宣傳活動。

雲林縣府建設處長李俊興表示，秋冬國旅補助祭出夜市抵用券，但雲林縣沒有夜市配合使用，受益不大，就連農業體驗抵用券，多數住宿業者也認為沒有誘因不配合參加，他建議中央應把經費用來補助觀光旅遊的軟硬體設施，提升國人旅遊的誘因。

雲林縣林內教芋部配合秋冬國民旅遊獎勵第二波農委會加碼補助，園區內有採芋頭、農產品...
雲林縣林內教芋部配合秋冬國民旅遊獎勵第二波農委會加碼補助，園區內有採芋頭、農產品嘗等體驗活動，參加至今已超過一個月，沒有遊客持農業體驗抵用券消費。圖／本報資料照片
分享
雲林縣林內教芋部配合秋冬國民旅遊獎勵第二波農委會加碼補助，園區內有採芋頭、農產品...
雲林縣林內教芋部配合秋冬國民旅遊獎勵第二波農委會加碼補助，園區內有採芋頭、農產品嘗等體驗活動，參加至今已超過一個月，沒有遊客持農業體驗抵用券消費。圖／本報資料照片
分享

農委會國旅補助夜市抵用券

相關新聞

疑延遲通報 疾管署證實知名月子中心發生RSV群聚感染

2019-10-14 11:25

吳德榮：北台灣的高溫跌到27度 明後天更濕涼

2019-10-14 07:23

好天氣結束！北台今起一周 轉涼有雨

2019-10-13 23:54

根本一模一樣！他神撞臉周杰倫 萬人笑虧：最近伙食不錯

2019-10-14 12:00

產檢懶人包 一次搞懂公費和自費項目

2019-10-14 08:52

高麗菜喊到3顆50元 西螺菜市場：漲跌看下個月

2019-10-14 12:41

擊敗康乃爾等名校 陽明的估算腦齡技術奪全球第四

2019-10-14 11:55

雞肉將強制標示？ 食藥署：仍維持12月起試辦半年

2019-10-14 11:47

行政院已拍板？ 立委將提案推強制雞肉標示屠宰日

2019-10-14 11:39

豔星的誕生：70年代香港邵氏艷情電影

2019-10-14 11:01

氣象局：東北風增強 北部、東北部雨勢增多

2019-10-14 09:40

東北季風東部外海興浪 台東往綠島蘭嶼客輪明天均停駛

2019-10-14 09:31

預防乳癌 衛福部國健署提醒生活要減塑

2019-10-14 09:18

研究顯示男性乳癌高風險者作乳房攝影有益 醫師不建議

2019-10-14 09:17

別牽拖陸客…這些人讓「台灣的合掌村」變西門町

2019-10-14 09:00

優人物／菩薩寺 維摩舍 用生活品味佛法

2019-10-14 00:16

追醫材流向 擬推識別條碼

2019-10-13 23:56

健康你我他／身心健康 好過任何重陽禮

2019-10-13 23:51

桃機整建不斷航班增 機坪卻變少...

2019-10-13 23:49

余幸司科技防治登革熱 獲醫奉特殊貢獻獎

2019-10-13 23:48

桃機機坪擠爆 今年地安事故已8起

2019-10-13 23:47

健康名人堂／分級醫療 減少醫護過勞

2019-10-13 23:43

健康@news／加熱菸比較好？6點破解大迷思

2019-10-13 23:38

東北季風台灣東部外海掀巨浪 往蘭嶼客輪明後天停駛

2019-10-13 22:39

愈喜歡你、愈裝冷淡的4大星座 水瓶會慌張、摩羯奪冠

2019-10-13 20:31

老婆想喝1杯珍珠+1杯奶茶 他買回「隱藏版」網驚呼：長知識！

2019-10-13 20:00

骨中骨肉中肉 母愛文章奪文學首獎

2019-10-13 19:45

魚油可治重症創傷 但恢復進食即回歸正常飲食

2019-10-13 18:10

走快走慢有差！ 中年步伐見老化程度

2019-10-13 17:33

收假了！北台灣明起變天 降雨率提高天氣轉涼

2019-10-13 17:13

登革熱台中現首例 病毒疑似來自北市輕熟女

2019-10-13 16:22

掉髮危機重重 空氣汙染是元兇之一

2019-10-13 15:49

心血管疾病倖存者 養狗可助延壽

2019-10-13 15:48

影／雙十連假最後一天 千輛車湧入合歡山

2019-10-13 15:24

新北樹林再增1例本土登革熱 3例都在坡內里菜園感染

2019-10-13 15:24

不斷更新／國1北上員林二起車禍不到10公尺

2019-10-13 14:39

國慶連假最後一天 劍湖山遊園人潮不減

2019-10-13 14:22

買車有「眉角」 照中市法制局這樣做才有保障

2019-10-13 14:20

可等上班再加油 汽柴油明天起都降1角

2019-10-13 13:57
看更多

熱門文章

健康相談室／中風放血救命？別貿然嘗試

2019-10-13 13:30

別牽拖陸客…這些人讓「台灣的合掌村」變西門町

2019-10-14 09:00

收假了！北台灣明起變天 降雨率提高天氣轉涼

2019-10-13 17:13

驚覺4個月珍奶開銷夠買泰國來回機票 大馬女戒奶大作戰 結果…

2019-10-13 13:47

唐綺陽星座運勢週報：白羊小心樂極生悲 射手受貴人指點

2019-10-14 07:00

愈喜歡你、愈裝冷淡的4大星座 水瓶會慌張、摩羯奪冠

2019-10-13 20:31

走快走慢有差！ 中年步伐見老化程度

2019-10-13 17:33

魚油可治重症創傷 但恢復進食即回歸正常飲食

2019-10-13 18:10

好天氣結束！北台今起一周 轉涼有雨

2019-10-13 23:54

買車有「眉角」 照中市法制局這樣做才有保障

2019-10-13 14:20

每日星座運勢／天蠍工作外在助力強　獲得實質突破

2019-10-14 00:00

吳德榮：北台灣的高溫跌到27度 明後天更濕涼

2019-10-14 07:23

桃機機坪擠爆 今年地安事故已8起

2019-10-13 23:47

影／雙十連假最後一天 千輛車湧入合歡山

2019-10-13 15:24

疑延遲通報 疾管署證實知名月子中心發生RSV群聚感染

2019-10-14 11:25

法律畢業生求職難 平均半年才有工作

2019-10-13 13:11

不斷更新／國1北上員林二起車禍不到10公尺

2019-10-13 14:39

男送不起新iPhone11終分手 女方友人護航惹網友圍攻

2019-10-14 10:53

仙氣逼人！林莉婚紗最新高訂「天使系列」夢幻登場

2019-10-13 19:10

魔性睡姿走紅！他捕捉海豹集體耍廢照：像中年大叔在泡澡

2019-10-12 22:06

氣象局：東北風增強 北部、東北部雨勢增多

2019-10-14 09:40

登革熱台中現首例 病毒疑似來自北市輕熟女

2019-10-13 16:22

心血管疾病倖存者 養狗可助延壽

2019-10-13 15:48

桃機整建不斷航班增 機坪卻變少...

2019-10-13 23:49

【為父心事】羽毛／新手爸爸的準備

2019-10-14 06:00

【心情點滴】劉先昌／天涼已近秋

2019-10-14 06:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top