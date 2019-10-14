雞肉將強制標示？ 食藥署：仍維持12月起試辦半年

2019-10-14 11:47 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ／台北即時報導



政府推動雞肉強制標示，國內養雞業者表示，感謝政府願意重視問題，因為不僅影響食品安全，也對國內產業造成影響。衛福部食藥署今天表示，現階段還是依照行政院規範，推動12月1日鼓勵賣場業者自主標示雞肉屠宰日期，食藥署會給予輔導，試辦半年後，才會檢討。

台中養雞協會理事長陳佑澈是進口雞肉對策小組召集人，他表示，上周會議現場官員與民代都有提出，行政院推動強制雞肉標示屠宰日期，國內白肉雞業者成立進口雞肉對策小組。他身為召集人，將組織定位成推動國內白肉雞的永續發展，不僅只是面對進口雞肉問題，還包括國內業者的產業升級與轉型。

陳佑澈說，站在養雞業者的立場，希望國家可以在不牴觸WTO的前提下，針對進口雞肉多增加一點非關稅的手段，過多的雞肉進口確實影響國內產業。他說，為了維護國人食品安全，國人須清楚知道究竟吃了什麼，從邊境管理、市場的查緝，究竟有沒有混充，都可以討論查核。

陳佑澈表示，標示部分，也不一定要標示進口肉，至少政府可以要求標示使用國產雞肉。國家推廣自己的農業，比如過去的台灣黃金雞，手段方法很多，跟業者溝通，對整個產業有正向幫助。

他說，他不提倡保護主義，國內業者應該有所提升，但在產業升級的某個階段，政府必須部分保護，讓國內業者有喘息空間，趁機產業提升，否則只要大門一開，國內業者就死掉了。