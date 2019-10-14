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疑延遲通報 疾管署證實知名月子中心發生RSV群聚感染

2019-10-14 11:25聯合報 記者邱宜君／即時報導

今年初甫於士林區開幕之知名月子中心「禾馨產後護理之家」，出現有呼吸道融合病毒群聚...
今年初甫於士林區開幕之知名月子中心「禾馨產後護理之家」，出現有呼吸道融合病毒群聚感染，高達10名寶寶中鏢，院方卻隱匿延遲通報。疾病管制署副署長羅一鈞今早已證實確有此事。照片為示意圖。 圖／ingimage
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周刊報導今年初甫於士林區開幕之知名月子中心「禾馨產後護理之家」，出現有呼吸道融合病毒群聚感染，高達10名寶寶中鏢，院方卻隱匿延遲通報。疾病管制署副署長羅一鈞今早已證實確有此事。

羅一鈞表示，疾管署掌握該月子中心在9月24日至10月4日，陸續有10位新生兒出現發燒咳嗽流鼻水症狀，經過檢驗確定為呼吸道融合病毒群聚感染，該月子中心於10月9日才通報。目前還有三名寶寶住院，七名寶寶已康復回家或返回該月子中心隔離休養。

疾管署根據現場了解及媒體揭露資訊初步研判，該機構疑似延遲通報，台北市衛生局已展開追蹤調查，並要求該機構加強感控管理措施，落實洗手和環境教育。

羅一鈞表示，根據傳染病防治法及相關規定，機構發現傳染病群聚事件時，應立即通報地方衛生主管機關。根據目前了解，該機構疑似有延遲通報之疏失，依照傳染病防治法第三十三條，最高可處一萬到十五萬元罰鍰。

呼吸道細胞融合病毒（RSV）是嬰幼兒和老年人嚴重下呼吸道感染的主要原因，其中對嬰幼兒的威脅最為明顯。在台灣，每年約有一千名嬰幼兒因感染呼吸道融合病毒而住院，高達九成是兩歲以下。

RSV感染率在五歲達到高峰，棘手之處在於病程進展快速，目前只能做症狀治療，但若症狀無法順利緩解，從發燒演變為嚴重呼吸窘迫，進而變成肺炎或支氣管炎，可能只在數天之內。肺部嚴重發炎是不可逆反應，除了可能呼吸衰竭死亡，感染重症痊癒後也可能有氣喘的終生後遺症。

月子中心傳染病衛生局

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