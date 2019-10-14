親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

圖輯／驚心動魄！61年來最強颱哈吉貝撲日災情

別牽拖陸客…這些人讓「台灣的合掌村」變西門町

東北季風東部外海興浪 台東往綠島蘭嶼客輪明天均停駛

2019-10-14 09:31聯合報 記者羅紹平／台東即時報導

因受東北季風影響，台灣東部外海的海象差，風浪過劇，基於安全，交通部航港局東部航務中心表示，明天（15日）台東往返綠島、蘭嶼的客輪航班全數取消。

因東北季風影響，明天（15日）台東往返綠島及蘭嶼客輪均停駛。記者羅紹平／攝影
因東北季風影響，明天（15日）台東往返綠島及蘭嶼客輪均停駛。記者羅紹平／攝影
分享

蘭嶼航港局

相關新聞

吳德榮：北台灣的高溫跌到27度 明後天更濕涼

2019-10-14 07:23

好天氣結束！北台今起一周 轉涼有雨

2019-10-13 23:54

產檢懶人包 一次搞懂公費和自費項目

2019-10-14 08:52

氣象局：東北風增強 北部、東北部雨勢增多

2019-10-14 09:40

預防乳癌 衛福部國健署提醒生活要減塑

2019-10-14 09:18

研究顯示男性乳癌高風險者作乳房攝影有益 醫師不建議

2019-10-14 09:17

別牽拖陸客…這些人讓「台灣的合掌村」變西門町

2019-10-14 09:00

優人物／菩薩寺 維摩舍 用生活品味佛法

2019-10-14 00:16

追醫材流向 擬推識別條碼

2019-10-13 23:56

健康你我他／身心健康 好過任何重陽禮

2019-10-13 23:51

桃機整建不斷航班增 機坪卻變少...

2019-10-13 23:49

余幸司科技防治登革熱 獲醫奉特殊貢獻獎

2019-10-13 23:48

桃機機坪擠爆 今年地安事故已8起

2019-10-13 23:47

健康名人堂／分級醫療 減少醫護過勞

2019-10-13 23:43

健康@news／加熱菸比較好？6點破解大迷思

2019-10-13 23:38

東北季風台灣東部外海掀巨浪 往蘭嶼客輪明後天停駛

2019-10-13 22:39

愈喜歡你、愈裝冷淡的4大星座 水瓶會慌張、摩羯奪冠

2019-10-13 20:31

老婆想喝1杯珍珠+1杯奶茶 他買回「隱藏版」網驚呼：長知識！

2019-10-13 20:00

骨中骨肉中肉 母愛文章奪文學首獎

2019-10-13 19:45

魚油可治重症創傷 但恢復進食即回歸正常飲食

2019-10-13 18:10

走快走慢有差！ 中年步伐見老化程度

2019-10-13 17:33

收假了！北台灣明起變天 降雨率提高天氣轉涼

2019-10-13 17:13

登革熱台中現首例 病毒疑似來自北市輕熟女

2019-10-13 16:22

掉髮危機重重 空氣汙染是元兇之一

2019-10-13 15:49

心血管疾病倖存者 養狗可助延壽

2019-10-13 15:48

影／雙十連假最後一天 千輛車湧入合歡山

2019-10-13 15:24

新北樹林再增1例本土登革熱 3例都在坡內里菜園感染

2019-10-13 15:24

不斷更新／國1北上員林二起車禍不到10公尺

2019-10-13 14:39

國慶連假最後一天 劍湖山遊園人潮不減

2019-10-13 14:22

買車有「眉角」 照中市法制局這樣做才有保障

2019-10-13 14:20

可等上班再加油 汽柴油明天起都降1角

2019-10-13 13:57

國道高雄端北返通暢 時速最快超過100

2019-10-13 13:51

驚覺4個月珍奶開銷夠買泰國來回機票 大馬女戒奶大作戰 結果…

2019-10-13 13:47

愛肝達人站／感染B、C肝 肝臟質變易罹癌

2019-10-13 13:31

健康相談室／中風放血救命？別貿然嘗試

2019-10-13 13:30

好好吃／豬肉王子的時尚豬料理

2019-10-13 13:28

國五北上14時高乘載！下午避開六大地雷路段

2019-10-13 13:28

保健看過來／濕疹是異位性皮膚炎？檢視這4點

2019-10-13 13:25

普悠瑪事故劫後餘生 單親媽用薩克斯風吹出希望

2019-10-13 13:19
看更多

熱門文章

健康相談室／中風放血救命？別貿然嘗試

2019-10-13 13:30

收假了！北台灣明起變天 降雨率提高天氣轉涼

2019-10-13 17:13

驚覺4個月珍奶開銷夠買泰國來回機票 大馬女戒奶大作戰 結果…

2019-10-13 13:47

別牽拖陸客…這些人讓「台灣的合掌村」變西門町

2019-10-14 09:00

愈喜歡你、愈裝冷淡的4大星座 水瓶會慌張、摩羯奪冠

2019-10-13 20:31

唐綺陽星座運勢週報：白羊小心樂極生悲 射手受貴人指點

2019-10-14 07:00

走快走慢有差！ 中年步伐見老化程度

2019-10-13 17:33

買車有「眉角」 照中市法制局這樣做才有保障

2019-10-13 14:20

好天氣結束！北台今起一周 轉涼有雨

2019-10-13 23:54

收假訂不到車票北返？高鐵宣布午晚加開2班全車自由座

2019-10-13 09:32

影／雙十連假最後一天 千輛車湧入合歡山

2019-10-13 15:24

每日星座運勢／天蠍工作外在助力強　獲得實質突破

2019-10-14 00:00

桃機機坪擠爆 今年地安事故已8起

2019-10-13 23:47

魚油可治重症創傷 但恢復進食即回歸正常飲食

2019-10-13 18:10

法律畢業生求職難 平均半年才有工作

2019-10-13 13:11

61年最強颱哈吉貝侵襲！各大航班異動資訊懶人包

2019-10-13 11:00

不斷更新／國1北上員林二起車禍不到10公尺

2019-10-13 14:39

吳德榮：北台灣的高溫跌到27度 明後天更濕涼

2019-10-14 07:23

當心眼藥水愈點愈糟 食藥署提醒這5點

2019-10-13 10:42

仙氣逼人！林莉婚紗最新高訂「天使系列」夢幻登場

2019-10-13 19:10

太魯閣國慶連假垃圾滿地 台灣高山嘉明湖也有相同問題

2019-10-13 12:49

華航美加機票快閃最後優惠 桃園飛洛杉磯1萬元有找

2019-10-13 11:12

心血管疾病倖存者 養狗可助延壽

2019-10-13 15:48

登革熱台中現首例 病毒疑似來自北市輕熟女

2019-10-13 16:22

桃機整建不斷航班增 機坪卻變少...

2019-10-13 23:49

掉髮危機重重 空氣汙染是元兇之一

2019-10-13 15:49

噴腋下止汗劑易得乳癌？國健署：證據不足

2019-10-13 11:36

學非所用成主流？ 藝術學門、生命科學轉行最多

2019-10-13 13:14

保健看過來／濕疹是異位性皮膚炎？檢視這4點

2019-10-13 13:25

線上旅展先開跑！加拿大航空台北飛北美 來回1.5萬有找

2019-10-13 14:17

連工作人員都無法抗拒的電力！邱澤連3套西裝有夠帥氣

2019-10-13 16:21

【心情點滴】劉先昌／天涼已近秋

2019-10-14 06:00

新北樹林再增1例本土登革熱 3例都在坡內里菜園感染

2019-10-13 15:24

【為父心事】羽毛／新手爸爸的準備

2019-10-14 06:00

【孕期趣事】鐘KIKI／懷孕萬歲

2019-10-14 06:00

台中市今年首例本土登革熱 疑印度境外移入

2019-10-13 15:55

優人物／菩薩寺 維摩舍 用生活品味佛法

2019-10-14 00:16

攜手知名潮牌 le coq sportif全新聯名復古鞋超好搭

2019-10-13 13:44

國慶連假最後一天 劍湖山遊園人潮不減

2019-10-13 14:22

魚料理星級廚神來了！馬賽三星米其林主廚客座高雄

2019-10-13 16:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top