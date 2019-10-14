預防乳癌 衛福部國健署提醒生活要減塑

2019-10-14 09:18 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ／台北即時報導



乳癌在十大癌症發生率與死亡率均榜上有名，衛福部國健署表示，約有三成八的乳癌可藉由健康生活型態加以預防，其中包括減塑生活，平時宜少用塑膠類製品、含香料化妝品、保養品與個人衛生用品，少吃加工食品與不必要的藥品保健品，並少吃動物脂肪與內臟等。

衛福部國健署癌症防治組組長林莉茹表示，目前已知的乳癌危險因子包括初經早、停經晚、未曾生育或30歲後才生第1胎，以及未曾哺乳、有乳癌家族史者、 有乳癌變異型致病基因、得過乳癌、卵巢癌或子宮內膜癌等。

但有危險因子並非一定會罹病，仍可培養好的生活型態來預防乳癌。根據美國癌症研究所（AICR）資料，38%的乳癌可藉由均衡飲食、規律身體活動、維持理想體重、遠離菸酒等致癌因子、釋放壓力等方法加以預防。

林莉茹表示，「塑化劑」等環境荷爾蒙汙染是新興的乳癌風險因子，由於環境荷爾蒙容易囤積於內臟與脂肪，因此平時可少吃動物脂肪與內臟，另宜減少使用塑膠袋、塑膠杯、含香料的化妝品、保養品與個人衛生用品，也可減少食用加工食品與不必要的藥品保健品，以避免吃進加工過程殘留的塑化劑。