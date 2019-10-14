研究顯示男性乳癌高風險者作乳房攝影有益 醫師不建議

2019-10-14 09:17 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ／台北即時報導



我國每年新增逾1萬3000名乳癌患者，絕大多數是女性，以2016年癌症登記數據為例，新增的男性患者僅47人，因此政府補助的乳房攝影篩檢亦針對女性。上月刊登於《放射醫學期刊》（Radiology）的研究顯示，男性乳癌高風險族群進行乳房攝影同樣具有效益，不過國內醫界指該研究樣本數不足、無法作為實務參考，不建議男性透作攝篩檢。

該項研究由美國紐約大學朗格尼醫學中心執行，研究團隊針對2005年到2017年間有乳癌個人史、家族史或相關基因突變的1869名男性，回溯其進行乳房攝影篩檢的情形與結果。整體而言，乳房攝影檢查找到了五種淋巴結陰性乳癌，男性檢出率為千分之18，高於女性的平均千分之3至千分之5，且檢出期別在0到1期，這顯示有助及早發現與治療。

研究團隊表示，由於沒有常規檢查，男性乳癌患者通常在出現症狀後才就醫，存活期中位數為7年，比女性的9.8年來得短。但其實，男性沒有乳房纖維腺體組織，因此乳房攝影敏感度較女性更高，更有機會在癌細胞擴散到淋巴結之前的階段被檢查出來。

研究團隊表示，與男性乳癌相關的風險因子包括個人曾經罹患乳癌、一等親曾罹患乳癌、有阿什肯納茲猶太血統（Ashkenazi descent）、相關基因突變與年齡較大等。不過還需要更大型的研究驗證與提供更明確的建議。

對於這項研究提供的建議，國內醫師持不同看法。馬偕醫院乳房醫學中心主任楊博勝表示，上述研究數量不夠龐大，無法直接作為實務參考。由於男性的乳房很小，通常觀察或觸摸就可察覺有異，如果用乳房攝影擠壓檢查，不僅會造成疼痛，乳房小連帶會出現許多檢查死角，因此一般不建議進行這項檢查。

台灣乳房醫學會榮譽理事長張金堅同樣不建議。他說，如果男性有乳癌家族史或有BRCA2基因突變等而十分擔憂罹癌，可考慮進行超音波或磁振造影檢查。若胸部出現硬塊、乳頭流血或流出異常分泌物、淋巴腫大、皮膚潰爛等，應盡速就醫。