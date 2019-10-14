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連假結束好天氣也結束！北台今起一周 轉涼有雨

吳德榮：北台灣的高溫跌到27度 明後天更濕涼

2019-10-14 07:23聯合報 記者雷光涵／即時報導

氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄表示，今天東北風影響，冷空氣不強，仍會為北台灣帶來明顯轉變。

吳德榮表示，今天北部、東北部雲量漸增、轉為陰涼，有局部零星降雨，北海岸、北部山區及東北部降雨較明顯；花東為多雲時晴、偶有局部零星降雨；中南部地區仍為晴時多雲、午後山區有局部短暫降雨的機率。氣溫方面：北部21至27度、中部22至32度、南部23至33度、東部22至31度。

他說，由於周二、周三的低層水氣略增，北部、東北部將會濕涼有雨；中南部仍為晴時多雲。這股冷空氣在周四至下周日（17至20日）稍減弱，氣溫略回升；但迎風面水氣還是偏多。

中央氣象局指出，今天東北風增強，迎風面的北部及東半部地區降雨機率上升，基隆北海岸及東北部地區降雨會較為持續，中南部則維持多雲到晴的天氣；氣溫方面，北台灣的高溫有下降趨勢，剩下27、28度，其他地區高溫仍在29至32度間。

氣象局提醒，強烈東北風影響，下午起台南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區將有8至10級強陣風，台灣（含各外島）沿海及鄰近海域並有較大風浪，海上作業及海邊活動請注意安全。

中央氣象局指出，今天東北風增強，北台灣的高溫有下降趨勢。本報資料照片
中央氣象局指出，今天東北風增強，北台灣的高溫有下降趨勢。本報資料照片
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吳德榮氣象局高溫

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