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東北季風台灣東部外海掀巨浪 往蘭嶼客輪明後天停駛

2019-10-13 22:39聯合報 記者羅紹平／即時報導

因受東北季風影響，台灣東部外海海象差，風浪過劇，基於安全，交通部航港局東部航務中心表示，明、後（14日及15日）兩天，台東往返蘭嶼客輪航班全數取消。

因東北季風影響，東部外海風浪過劇，明、後兩天台東往返蘭嶼客輪均停駛。記者羅紹平／...
因東北季風影響，東部外海風浪過劇，明、後兩天台東往返蘭嶼客輪均停駛。記者羅紹平／攝影
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蘭嶼航港局
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