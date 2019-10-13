骨中骨肉中肉 母愛文章奪文學首獎

2019-10-13 19:45 台灣醒報 記者施凱文╱台北報導



第6屆雄善文學獎得獎者蔡宜倩(右5)與主辦人施以諾(右4)與其他得獎者合影。（photo by 主辦單位） 分享 facebook 第6屆「雄善文學獎」由蔡宜倩奪下首獎，得獎文章《我骨中的骨，肉中的肉》將愛的題目發揮得淋漓盡致。記者出身的蔡宜倩以自身懷胎、育兒的心路歷程及點滴做題材，改編《復仇者聯盟4》台詞不失幽默且文筆雋永，受到評審肯定。

盡展母愛

「雄善文學獎」12日在台北福華飯店舉行頒獎典禮，蔡宜倩喜奪首獎，她上台發表感言時表示：「身為一位全職媽媽，一度想要放棄文字，安於做一位家庭主婦，沒想到文字其實已經成為自己的朋友。全職媽媽似乎一無所有，但從上帝的眼光來看，卻是樣樣都有。也謝謝上帝，在我們結婚兩週年的這時刻，送來這份禮物。」

獎項初心

創辦人施以諾博士表示，今年以「愛」為主題，就是要在越來越接近的選舉中，面對選戰造成的撕裂衝突，傳遞一股正面力量，恨是一種心靈的傳染病，希望藉由文字的力量將愛傳遞出去，社會能更趨和諧、人心更健康。

「雄善文學獎」創辦至今10週年，獎勵了不少人提筆寫作，從出版市場的角度來看，願意幫新人出紙本書的機會越來越小，但隨著網路媒體的發展，新作者可先從投稿媒體平台開始慢慢寫出影響力。

第6屆「雄善文學獎」得獎名單如下：首獎蔡宜倩（我骨中的骨，肉中的肉）、優等王品文（曠野開花）、優等陳怡婷（續寫她的詩章）、佳作廖亭羽（碎）、林羿彣（在面對脆弱的過程中更認識愛）、李柏諺（愛的禮讚）、林佳儀（愛是什麼？）、梁敏婷（愛人，是可以簡單一點的）。

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