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魚油可治重症創傷 但恢復進食即回歸正常飲食

2019-10-13 18:10聯合報 記者邱宜君／即時報導

台大醫院創傷科主治醫師韓吟宜在「2019年急重症聯合學術年會」中指出，魚油用於治...
台大醫院創傷科主治醫師韓吟宜在「2019年急重症聯合學術年會」中指出，魚油用於治療，有助創傷病人神經及免疫系統修復。 圖／聯合報系資料照片
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魚油是常見保健食品，但較少人知道魚油在創傷病人的治療也扮演重要角色。台大醫院創傷科主治醫師韓吟宜在「2019年急重症聯合學術年會」中指出，魚油用於治療，有助創傷病人神經及免疫系統修復。馬偕醫院營養師趙強提醒，重症加護給予魚油需依照護指引，不是每位個案都需要，時間點要很精準，也不能取代原本的治療。

韓吟宜今天發表「Omega-3 脂肪酸在創傷恢復的運用」，她歸納，適量魚油有助創傷病人神經系統修復、發炎免疫反應調節、改善創傷後的高血糖及腸道失衡、抗菌、減少肌肉萎縮和疼痛、改善創傷後症候群。

她指出，脂肪酸是構成全身細胞膜的原料，相當於細胞守門人，能調控生理反應，包括決定細胞穩定性、細胞中訊息傳導和基因表現，也與發炎時細胞激素和發炎物質的種類有關，面臨自由基攻擊時，脂肪酸也會影響到細胞被氧化的程度。

韓吟宜分析，不同脂肪酸在細胞膜作用有別，特別是身體面臨氧化壓力，植物油會火上加油，觸發更強烈的發炎反應，魚油則可減少發炎介質產生，同時增強免疫系統。目前研究發現，針對創傷後發生的高血糖、腸道菌叢失調、細菌感染的等負面效應，魚油有助身體反應回穩並自我修復。

韓吟宜表示，目前魚油比較令人擔心的是高劑量攝取時，可能會抗凝血、再次出血。根據2012年歐洲食品安全指引，成年人每日攝取EPA和DHA總和5克以下，而且每日EPA1.8克在以下，不會有造成出血的疑慮。

韓吟宜建議，腦創傷病人在加護病房中使用魚油是用於治療，待恢復至可進食後，可協助調節發炎和免疫反應的營養素很多，魚油只是其中之一。如果飲食營養均衡，平常有吃魚習慣，不見得需要額外補充。

趙強也說，腦創傷患者恢復進食、出院後，就要回歸正常飲食，常見富含Omega-3脂肪酸的食物包括亞麻籽油、芥花油、亞麻籽、核桃，以及鮭魚、鮪魚、鱈魚、鯖魚，海洋來源會優於植物來源，蔬菜有豐富植化素，也有抗發炎效果。

趙強提醒，剛開完刀喝魚湯或雞湯，因為腸胃道吸收快，精神很快就來了。但湯水營養不夠，不是長久之計，還是要恢復攝取蛋白質、蔬菜、五穀雜糧等食物，同時注意避免促發炎反應的油炸物燒烤辛辣食物。

台大醫院創傷科主治醫師韓吟宜於2019年急重症聯合學術年會演講「Omega-3 ...
台大醫院創傷科主治醫師韓吟宜於2019年急重症聯合學術年會演講「Omega-3 脂肪酸在創傷恢復的運用」。記者邱宜君／攝影
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