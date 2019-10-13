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走快走慢有差！ 中年步伐見老化程度

2019-10-13 17:33台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導

走路快慢能看出一個人的健康，甚至能看出老化的程度。(photo by Pixab...
走路快慢能看出一個人的健康，甚至能看出老化的程度。(photo by Pixabay)
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成語「老態龍鍾」真有其事！《美國醫學會雜誌》日前分析一項紐西蘭實驗，發現中年人的走路步伐速度與身體老化有關，越走越慢者老化狀態越快，也更可能罹患痴呆症，這能印證2年前美國匹茲堡大學曾發布的報告，當時認為老年人步態速度是衡量身體狀態的良好指標，本次研究即推測，步態與人類衰老呈現高度相關，並且從中年就能窺知一二。

身體呈現衰老跡象

根據《RNZ網》報導，近期一份紐西蘭人的長期追蹤研究顯示，年約45歲的中年段人走路習慣與老化程度呈現高度關係，步伐速度較慢的中年人，除了身體有加速衰老的跡象（退化），甚至連大腦退化程度都快於步伐較快的人。

這項研究受試者為合理取樣的千名紐西蘭人，受試者童年時期每2年還會做定期認知檢查，而出現這麼高度一致性的研究結果讓《美國醫學會雜誌》群感到意外，他們分析後指出，這與2年前的匹茲堡大學研究相互能得證。

當年的報告主要在談老年人步態是衡量身體狀態的指標，包含走路速度低於每秒鐘0.6米的人死亡率較高，而走路每秒速達1米者壽命較長，聲稱能預測預期壽命。隨著本期研究背書「步伐速度的確會影響到衰老」，就更能全面提出假說：老年健康狀態或能從中年步態略知一二。

步態可看出身體狀態

《天空新聞》補充報導，據健康教練斯科菲爾德表示，在他經驗中，能從40多歲人的活動狀態看出他們未來的健康基礎，步態並非僅僅是運動問題，其實隱含更全面的綜合指數，諸如痴呆症等病狀發生率；同時，醫療研究者沃爾頓亦建議，步態與步伐速度是可以改變的，改變生活方式雖然是老生常談，但的確有助於整體健康。

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