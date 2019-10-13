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期望大失落深 新竹尖石後山長照困境待解

2019-10-13 17:09中央社 台北13日電

新竹尖石位置偏僻，醫療、長照資源不易深入。在部落任職的護理師江金花說，不管是送餐、居家服務或族人想受訓當照服員，常因交通、資格等問題受阻，部落難符平地條件。

尖石鄉是新竹縣面積最大的鄉鎮，面積有527.5平方公里，約是台北市2倍大，當地醫療資源不足，是族人心中難言的無奈。距離尖石鄉最近的醫院，車程需時1.5至2小時，從司馬庫斯部落下山更需耗時3至4小時車程。

交通困境也是長照資源難以深入部落的主要原因，雖然政府大力推動長照2.0政策，也在原鄉投入大量資源，但鎮西堡部落牧師娘江金花說，族人從一開始的期待，變成很深的失落，因長照政策的很多規定，「山上根本做不到。」

江金花舉例，依照規定，提供送餐服務的廚房要符合規定，做好消防措施等，但改建設施需要花一大筆錢，且因部落族人居處都很分散，送餐距離都很遙遠，送一戶可能動輒1、2小時，平地的規定不符部落需求。

原本部落也想申請關懷老人據點，江金花說，好不容易找好場地，也送件申請，卻又因沒有無障礙設施被打了回票。

江金花也說，山上也有些獨居老人、失能長者需要居家照顧，但是平地的居服員未必有意願深入山區服務；有些族人有意接受照服員訓練、考照，但下山受訓要上課、實習，必須考量山上家庭如何照顧、下山的住宿問題。另也有族人有心想受訓，但因教育不普及、不識字，想幫忙族人也無能為力。

任職於馬偕醫院的物理治療師楊博凱日前隨醫療團到尖石後山服務，他發現，部落居民因忙於農務、打獵，或因山路陡坡多，常有肌肉關節慢性疼痛問題，需長期復健緩解。他在山上服務時，會教導部落族人如何以運動訓練肌力，減少身體負擔，有助減少疼痛。不過，長輩會不會「照做」，是很大的未知數。

楊博凱說，現行長照政策中有許多復健相關服務，如有課程、有治療所的相關設備可以讓民眾使用，但在山地，相關資源比較缺乏。醫療團隊到山上對急性疼痛比較有效，慢性疼痛的治療還有困境。

衛生福利部長照司副司長周道君日前接受中央社記者訪問時表示，原鄉地區的長照服務輸送與都會區相比，「會有比較多的難度。」不管是願意提供服務者較少、需要被服務者較少，經濟規模較小，影響服務意願。加上山地土地管制相關措施，很難蓋新設施，「真的跟平地狀況很不一樣。」

周道君表示，目前對原鄉有採取很多不同的做法，如照服員訓練，為了克服交通困境，提供網路教學，也可以就近實習，方便族人取得資格。如果願意在部落服務者，長照支付也加成，且有交通轉場補助。另針對部落不便外出就醫者，也有交通接送補助和服務。

周道君坦言，因日照中心設置確實有無障礙空間等相關規定，對原鄉來說可能較難達到。比較適合部落的應是家庭托顧制度，照服員在自己家就能當負責人，最多可照顧4名長者。

聽見部落的聲音，周道君表示，理解原民的需求，服務要輸送進去確實有一定難度，政府會持續加強服務，也會設法在規定上再做研究與設法改進。

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