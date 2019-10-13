中市首例本土登革熱確診 市府加強環境消毒

2019-10-13 16:50 中央社 台中13日電



台中市出現今年首例本土登革熱病例，台中市衛生局今天表示，個案是西屯區協和里的一名60多歲男子，近期並無出國史，已加強疫情監控及環境消毒等防治措施。

衛生局指出，這名男子因陸續出現發燒、全身酸痛等症狀就醫，10日經登革熱快篩陽性通報，12日晚上確診感染登革熱第2型，目前個案症狀已緩解返家休養，接觸者沒有疑似症狀。

衛生局調查發現，個案在潛伏期間活動地以西屯區住家為主，9月下旬確診的境外移入登革熱第2型個案（印度旅遊史）曾於西屯區活動地，距個案住家不到200公尺，不排除為可能感染來源，需待進一步透過病毒定序以釐清感染源。

衛生局表示，接獲通報第一時間，衛生單位已前往個案住家周邊執行病媒蚊調查與孳生源清除、化學防治及當地民眾衛生宣導，今天上午並在西屯區公所召開跨局處區級會議，將進行擴大400公尺清除孳生源及環境消毒。同時督促各醫療院所醫師提高警覺，如遇有疑似感染個案請及早通報，以利衛生及環保單位採取防治措施。

衛生局統計今年截至10月13日止，台中已有56例登革熱境外移入及1例本土病例，衛生局長曾梓展呼籲，雖時序已進入秋季，但病媒蚊仍然活躍，民眾應做好防蚊，持續落實巡、倒、清、刷，避免讓積水成為孑孓生長的溫床。