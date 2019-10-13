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登革熱台中現首例 病毒疑似來自北市輕熟女

2019-10-13 16:22聯合報 記者邱宜君／即時報導

疾管署發布新增兩例本土登革熱個案，都是60多歲男性，包括台中首例和新北市樹林區第三例。其中台中首例的感染源，可能來自一名從印度旅遊回來的30多歲台北女性，她在九月下旬造訪個案家附近不到兩百公尺處；至於另名個案則是家住樹林，疑似在住家附近的某菜園感染，和樹林區前兩例屬於同一起群聚事件。

疾病管制署副署長羅一鈞表示，台中市個案為西屯區協和里60多歲男性，近期未出國，10月9日出現發燒及全身痠痛情形，並分別於發病當天及隔天就醫，剛開始被懷疑是流感，後經快篩陽性而通報，12日晚間檢驗確診感染登革病毒第二型，目前個案症狀已改善，在家防蚊隔離中，接觸者亦無無疑似症狀。

目前懷疑可能的感染源是一名家住台北的三十多歲女性，她在9月上旬去印度旅遊，返國後出現關節痛、發燒、紅疹等症狀，9月23日通報確診前，這位女性曾於9月21至22日造訪台中，地點與台中首例住家距離不到兩百公尺，還需進一步透過病毒定序以釐清感染源。

羅一鈞表示，台中十月中旬才發生登革熱首例，疫情擴散風險較小，目前防治重點是在個案住家附近，衛生單位現勘發現六個孳生孑孓的積水容器，屬於中度風險，不敢大意。今早台中市府已緊急召開應變會議，並於個案住家周邊執行病媒蚊調查、孳生源清除、化學防治及當地民眾與醫療院所之衛教。

至於樹林區之新增個案，住家鄰近和先前確診的兩名個案的共同活動的菜園，研判應該是在菜園周邊感染，屬同一起群聚事件，衛生單位將持續加強個案住家及該菜園周邊之孳生源清除與化學防治，社區監測將持續至11月11日。

疾管署提醒，目前還是病媒蚊活躍季節，預防登革熱最有效的方法為落實「巡、倒、清、刷」呼籲民眾務必留意居家環境整潔，並將積水容器澈底清除，防範病媒蚊孳生。今年截至目前國內共97例本土登革熱病例，為高雄市57例、台南市31例、新北市5例、台北市2例、桃園市及台中市各1例。另有418例境外移入病例，近一個月個案感染國家以越南、柬埔寨及菲律賓為多。

疾管署防疫人員於台中市西屯區協和里本土登革熱個案活動地周邊查核病媒孳生源。 圖...
疾管署防疫人員於台中市西屯區協和里本土登革熱個案活動地周邊查核病媒孳生源。 圖／疾管署提供
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登革熱病媒蚊
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