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台中市今年首例本土登革熱 疑印度境外移入

2019-10-13 15:55中央社 台北13日電

疾管署今天公布，新北市及台中市各增1例本土登革熱，台中市個案為今年首例，感染源疑為一名曾到印度旅遊的境外移入個案。疫情發生地周邊有數個孳生源容器，疫情有擴大風險。

衛生福利部疾病管制署下午透過新聞稿發布，公布新北市及台中市各新增1例本土登革熱病例。其中新北市個案與樹林區群聚相關，台中市則為今年首度出現本土病例。

疾管署副署長羅一鈞受訪表示，台中市個案為西屯區協和里60多歲男性，近期未出國，10月9日出現發燒及全身痠痛情形，並分別於發病當天及隔天就醫，經NS1快篩陽性通報，於12日晚間檢驗確診感染登革病毒第二型。

羅一鈞表示，個案於可被感染期間活動地以住家周邊為主，且有一名9月下旬確診的境外移入登革熱第二型個案（曾到印度旅遊）曾到西屯區活動，距個案住家不到200公尺，不排除為可能感染源，待進一步透過病毒定序以釐清感染源。

羅一鈞表示，因在個案居家環境附近發現6個有孳生源容器，疫情再散播出去的風險屬「中度」，台中市政府也不敢掉以輕心，已經召開相關會議並展開防治作為。

新北市個案則為樹林區坡內里60多歲男性，確診感染登革病毒第一型，目前住院防蚊隔離中。個案可能被感染期間活動地以住家周邊為主，由於其住家鄰近樹林區先前確診的2名個案活動地（坡內里某菜園），研判在菜園周邊感染的可能性較高，屬同一起群聚事件。

今年截至目前，國內共97例本土登革熱病例，為高雄市57例、台南市31例、新北市5例、台北市2例、桃園市及台中市各1例。另有418例境外移入病例，近一個月個案感染國家以越南、柬埔寨及菲律賓為多。

羅一鈞表示，10月仍可能有登革熱疫情，目前仍為病媒蚊活躍的季節，預防登革熱最有效的方法為落實「巡、倒、清、刷」，請民眾務必留意居家環境整潔，並將積水容器澈底清除，防範病媒蚊孳生。

雙十連假進入尾聲，疾管署也提醒，出國民眾於返國後14天內如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫及告知旅遊活動史。

台中市登革熱
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