掉髮危機重重 空氣汙染是元兇之一

2019-10-13 15:49 台灣醒報 記者 台灣醒報 記者 許雅筑 ╱台北報導



近期研究發現，人類掉髮跟環境汙染可能有很大的關係。(photo by Wendy Burchfield on Flickr) 分享 facebook 近期研究發現，人類掉髮跟環境汙染可能有很大的關係。該研究團隊屬於南韓未來科學研究中心，研究結果則發表於歐洲皮膚病與性病學會。雖然南韓未來科學研究中心隸屬於高麗雅娜化妝品公司，不過歐洲皮膚病與性病學會為非營利組織，因此該研究仍有一定的可信度。

根據《Medical Xpress》報導，該論文針對空氣中懸浮微粒對人類毛囊真皮乳頭細胞的影響進行研究。研究當中，研究人員讓人類毛囔真皮乳頭細胞暴露在類似PM10的灰塵與柴油微粒，而PM10微粒是能被人類吸入，大小或小於10微米。

24小時過後，研究團隊透過西方墨點轉漬法分析暴露在微粒下的細胞，其蛋白質的水平。分析結果發現，與頭髮生長有關的β-連環蛋白水平下降了。除此之外，類似PM10的灰塵與柴油微粒也會讓細胞週期蛋白D1、E與週期蛋白依賴性激酶2的數量下降，而上述蛋白均為決定頭髮生長與保留的蛋白質。

根據《每日醫學新聞》報導，研究人員表示，許多研究人員致力於了解空氣汙染對肺癌與心血管疾病有什麼樣的影響，但卻很少有人研究空氣汙染對人類皮膚與毛髮會產生怎樣的傷害。這次研究主要是希望解釋空氣懸浮微粒讓人類毛囔真皮乳頭細胞產生的改變，以證明很常見的污染能如何造成髮量減少。

但當然除了影響髮量以外，空氣汙染也會造成許多其他傷害，例如心臟病、哮喘、心律不整、肺部功能減弱等等。世界衛生組織估計，每年大約有420萬人的死亡與空氣汙染有關，而世界上超過9成的人口居住於過度污染的地區。

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