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心血管疾病倖存者 養狗可助延壽

2019-10-13 15:48台灣醒報 記者許雅筑╱台北報導

近期兩項研究均發現，經歷過心臟病或中風者，養狗能夠降低她們死亡的機率。 圖／in...
近期兩項研究均發現，經歷過心臟病或中風者，養狗能夠降低她們死亡的機率。 圖／ingimage
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經歷過中風心臟病，養狗可以提高存活率！過去研究表明，養狗能降低患心血管疾病的風險，而近期兩項研究均發現，經歷過心臟病或中風者，養狗能夠降低她們死亡的機率。此兩項研究均發表於《循環系統：心血管質量與結果》期刊中。

根據《每日醫學新聞》報導，第一項研究利用瑞典全國患者登記的資料，找出40-85歲，在2001到2012年間曾有過心臟病或缺血性中風經驗的患者。他們總共找到34萬4272名符合條件者，其中12萬6421人得過心臟病，15萬7851人在這段期間有過中風經驗。研究人員接著透過瑞典農業局與瑞典養犬俱樂部的紀錄，了解上述病患是否擁有狗。

研究人員發現，就心臟病倖存者而言，獨居者當中，有養狗者存活率較沒有養狗者高出33％；非獨居者中，有養狗者存活率較沒有養狗者高出15％。至於中風倖存者，獨居者當中，有養狗者存活率較沒有養狗者高出27％；非獨居者中，有養狗者存活率較沒有養狗者高出12％。研究人員認為，養狗能讓患者增加運動量，且較不覺得孤單，減少負面情緒。

研究未將所有變音納入考量，例如狗去世、換主人等狀況，因此可能造成結果與實際狀況有出入。不過研究人員仍認為，總體而言，養狗對上述患者的健康是有幫助的。

根據《每日科學》報導，第二項研究綜述來自加拿大，研究人員研究了獨立的10個研究當中超過380萬個參與者的資料，進行綜合分析。10項研究中有9項比較了養狗與否對人類總體健康的影響；有4項則特別針其對心血管健康的影響進行研究。

結果發現，養狗者比起沒有養狗者，總體死亡率低了24％；對心臟病倖存者而言，死亡率則低了65％。沒有養狗者因心血管疾病而死的機率，也比養狗者高 了31％。不過研究未將參與者的生活與運動習慣等納入考量，因此也有其不準確性，只是總體而言仍能看出養狗的好處。

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