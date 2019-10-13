新北樹林再增1例本土登革熱 3例都在坡內里菜園感染

2019-10-13 15:24 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ／即時報導



新北市樹林區今再增第3例本土登革熱病例，新北市已達5例，坡內里61歲男於本月11日出現輕微發燒及倦怠感，當日就醫快篩檢驗陽性，通報送驗後確診，目前住院防蚊隔離中。新北市衛生局表示，經查個案潛伏期間無國外旅遊史，平時活動以住家周邊為主，個案住家位於樹林前2例病例感染的坡內里風險菜園周邊，研判感染與該風險菜園有關。

今年截至目前國內共97例本土登革熱病例，為高雄市57例、台南市31例、台北市2例、桃園市及台中市各1例，而新北市來到5例，其中包括中和、永和，樹林則有3例。

衛生局表示，已完成個案住家戶內及周圍半徑200公尺逐戶入內孳清噴消與衛教，定期針對該風險菜園進行長效性藥物噴消，且要求菜園土地所有權人與使用人進行孳生源清除與容器減量，並持續對於風險菜園周邊進行擴大疫調與健康監測，同時加強坡內里全里社區環境孳生源清除與預防性噴消及衛教宣導。

衛生局長陳潤秋提醒，民眾應定期每週清除住家內及周遭環境積水容器避免養蚊，同時做好個人防護措施，例如外出穿淺色長袖長褲，於裸露在外皮膚處噴灑經衛生福利部核可的防蚊液等，才能有效防止感染登革熱。