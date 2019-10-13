影/雙十連假最後一天 千輛車湧入合歡山

2019-10-13 15:24 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ／花蓮即時報導



今天是雙十連假最後一天，許多遊客開車上合歡山旅遊。警方表示，從台14甲24公里處至37公里處，沿途都是車，山上湧入上千車輛，正全力疏導交通；另山上沒加油站，民眾也向警方尋求協助，初估比平日多五成左右民眾到派出所「加油」。