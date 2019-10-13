買車有「眉角」 照中市法制局這樣做才有保障

2019-10-13 14:20 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ／即時報導



已近年底是購車丶換車旺季來臨，去年向台中市政府消保官申訴的買新車糾紛共115件，佔購車糾紛的6成5，法制局提醒消費者訂約注意事項，並提供法律諮詢，歡迎民眾多利用，別讓夢想房車淪為日後爭議不斷的瑕疵車輛。

台中市法制局統計，去年受理的購買車輛消費爭議共有176件，位居消費爭議申訴全部案件第10名。其中，購買新車衍生的消費糾紛共有115件，占車輛申訴案件高達6成5，申訴原因以車身及各項零件異音、車輛引擎功能或煞車效能異常等瑕疵最多，維修保固、訂金返還、終止或解除買賣契約、價金加收費用等，常見爭議的項目。

市府法制局長李善植說，消費者與業者簽訂汽車買賣契約時，要確認契約書是否載明保固里程，注意保固期間、保固範圍與不保固的事項，檢視重大瑕疵解除契約或更換新車的相關約定是否合理。

李善植指出，汽車買賣定型化契約的審閱期至少要3天，業者不可以約定排除或限制在交車時未能發現瑕疵的擔保責任。

他提醒，合約上若有「放棄審閱期」或直接載明「已審閱完畢」等簽名欄位，消費者千萬不能輕易簽約，否則容易產生後續爭端。

李善植說，交車時務必要檢查檢驗合格證、出廠證明書、海關進口證明書、完稅證明、牌照申請書、車籍資料袋、行照及保險卡等證件資料，核對資料是否正確。試車是必要之舉，才能確認車款性能；若消費者有預算，額外付費找其他專業技術人員再檢查一次車況，可減少買到瑕疵車的機會。

法制局說明，業務員口頭約定的所有內容，都應該詳細記載在契約後才簽名，付款應索取公司名義開立的收據或發票，匯款購車應匯入車商帳戶而非私人帳戶。

經濟部公告的「汽車買賣定型化契約應記載及不得記載事項」第6點明訂業者應對消費者負瑕疵擔保責任、第9點更規定新車交車後一定期間內如發現重大瑕疵（例如行駛中煞車失靈、引擎突然熄火故障等有危害生命或身體件商之重大瑕疵），消費者可針對該重大瑕疵解除契約或更換同型新車。