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驚覺4個月珍奶開銷夠買泰國來回機票 大馬女戒奶大作戰 結果…

2019-10-13 13:47香港01 記者朱利安／報導

相信大家身邊總有一兩個朋友飲珍珠奶茶多過飲水。馬來西亞一名網民今年6月在facebook發文稱，經朋友提醒警覺自己在年初短短4個月，飲珍珠奶茶的開支相等於馬來西亞與泰國的來回機票價格。她毅然決定開始「戒買珍珠奶茶大作戰」，目標把省下的珍奶開銷用來購買來回台灣機票。結果她成功「戒奶」4個月，並在10月1日宣布已經儲了750令吉（約5490新台幣）的珍奶錢，超額完成計劃。

馬來西亞一名網民今年6月在facebook發文稱，經朋友提醒警覺自己在年初短短4...
馬來西亞一名網民今年6月在facebook發文稱，經朋友提醒警覺自己在年初短短4個月，飲珍珠奶茶的開支相等於馬來西亞與泰國的來回機票價格。圖／本報資料照片
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一名馬來西亞女生於今年6月在fb發文，表示自己因經常喝珍奶而被友人冠上「珍珠奶茶達人」的稱號，「哪裡有新品牌的珍奶，我就會知道」，甚至已喝過多於25個品牌的珍奶。她續指，「上癮」除了因為喜歡珍奶的香味，更是出於無法控制自己的「虛榮心」，總覺得要比別人更早喝到新產品，「不想要輸人的心態在show off（炫耀）自己喝過的珍奶……純粹喜歡喝的那種態度變質了」。

其後朋友一席話和健康問題令她決心戒飲珍奶。帖文指，朋友曾告訴她「看妳Po（發布）的珍奶次數我幫你算了算，都可以買泰國來回機票了」，說只要多喝2個月便可來回台灣了。該網民隨即認真計算自己如何在4個月間痛失泰國來回機票，以及需存下台灣機票的金額目標；推算自己一星期喝3杯珍奶的話，4個月便等於花了約720令吉（約5270新台幣），而這金額已能訂購去台灣的機票。

結果該網民在6月起戒飲珍奶，她上周二（10月1日）在Instagram發文，宣布這4個月成功存下750令吉，已超過台灣來回機票所需的617令吉（約4516新台幣）。其間，她不只沒有喝珍奶，更不買高糖分或冷的飲品，又指會「繼續挑戰直到到台灣，才能喝一杯最愛的珍珠奶茶」。

延伸閱讀：

台灣毛孩坐電單車尾幫手「拎」珍奶　網民爆笑：一吠就會掉落地！

日本「珍奶風潮」甘願排隊6小時：珍奶味唇膏、美甲圖案你接受嗎

文章授權轉載自《香港01》

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