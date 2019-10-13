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國五北上14時高乘載！下午避開六大地雷路段

2019-10-13 13:28聯合報 記者侯俐安／台北即時報導

今天是國慶連假第四天，國道湧現最後一波北返車潮，國五北上一早時速不到40公里。高公局預估，今天下午壅塞路段預估為國1北向西螺至埔鹽系統、新竹系統至竹北；國3北向霧峰系統至霧峰、關西至大溪；國5北向頭城至坪林；國6西向舊正至霧峰系統等路段。

另外，國5將於下午2至9時實施蘇澳至頭城北向高乘載管制，建議用路人透過高公局1968App查詢國道即時路況並改走台9線至坪林再上國5。

高公局表示，昨日全日交通量為119.5百萬車公里，為年平均平日87百萬車公里之1.4倍。今天0至5時交通量為7.2百萬車公里，為年平均平日3.6百萬車公里之2倍；截至上午11時，國道全線交通量為28.6百萬車公里，預估本日交通量為103百萬車公里。

今天上午國道整體路網，除國5北向頭城至坪林於上午9時後湧現車潮，10時07紛於雪山隧道內發生故障車占用一車道，影響國5整體車流紓解，其餘路段大致行車順暢。

今生發天國道多起事故，包含10時07分國5北向23.3K內側故障車占內車道、國1北向11時22分國1北向209.5K小客車追撞事故占內車道，回堵約2公里、11時34分國1北向211K小客車追撞事故占內車道，回堵約2公里，影響整體車流甚鉅。

高公局表示，假期間針對高速公路尖峰時段與路段，高公局已規畫四條長途及七條短途替代道路，提供避開塞車，針對長途部分，建議民眾多利用台9替代國五、台63替代國6、台61替代國1國3，轉換道路更好走，避免塞在車陣中。

短途部分，建議高速公路易壅塞地區之民眾盡量利用省縣道，不要上國道。

高公局提醒，為避免連續假期在國道上塞車，請盡量利用公共運輸工具。假期前作好車輛保養及檢查並注意行車安全，切勿疲勞駕駛，避免於旅途中發生車輛故障情形，以維整體行車順暢。

今天上午11時34分國1北向211k發生2小客車追撞事故占內，車道回堵2公里。圖...
今天上午11時34分國1北向211k發生2小客車追撞事故占內，車道回堵2公里。圖／高公局提供
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國道車道事故
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