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外送員之死… 律師一語點破「承攬」關係的真相

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外送員之死…呂秋遠一語點破「承攬」關係的真相

2019-10-13 13:05聯合報 記者馮靖惠／台北即時報導

送餐平台Foodpanda一名外送員國慶日深夜送餐途中，在桃園遭小貨車撞擊死亡，外送員職場風險引發關注。律師呂秋遠表示，我們以為這些外送員工附屬於大公司之下，有公司的照顧，事實上他們根本就是賺取血汗錢，付出勞碌命的個體戶。

他在臉書發文說，關於外送員的風險，許多人的看法可能又是「歡喜做甘願受」或者是「不爽不要做」，但如果你看過這些業務員為了賺取微薄的外送費用，必須在大街小巷中穿梭，甚至有不少違規的情況，就會知道有多可怕。

呂秋遠在臉書列出外送員必須有的十點基本認知，提醒外送員如果真心想要做這一行，希望可以多賺點錢，在開始工作前，得要有一些基本認知。

1.不要違規，特別是逆向、違規停紅線、騎車穿越斑馬線、直接騎上人行道、闖紅燈等等，這是非常危險的舉動，客戶不會因為你晚送五分鐘而餓死，但是一旦發生事故，就會耽擱至少五小時，甚至是別人或是你的一生。

2.這不是毫無成本的工作，至少要有還不錯的機車、每天的油料費與定時保養費，當然還有不小心的罰單，都是要自己承擔的。

3.保險！至少一定要買意外險。發生事故的時候，沒有薪水可以領，公司當然也不會幫外送員申報職業災害，這些都是自己要想清楚的成本。

4.對於車禍的受害者而言，因為他們的關係是承攬，就不一定能向公司求償，可能只有外送員要單獨負起賠償責任，所以不能只有保強制險而已。

5.不是只有騎車時不能滑手機，停紅綠燈的時候這麼做，一樣要罰鍰。

6.賺錢當然很重要，或許認真一點，這份工作也比一般上班族賺得要多，但也請別忘記風險，特別是健康。

7.看清楚工作契約，不合理的條款，可以先問過律師再簽名。簽名是嚴肅的，不要發生事情以後才說，當時沒看或是沒看清楚。

8.公司無權片面修改契約沒錯，但是公司也可能以後不再派案給不聽話的人。所以，勞動團結權很重要，不該接受公司片面的剝削。

9.要團結起來，組織外送員工會，至少讓自己可以有相關的機制保障權益、對抗公司，還可以督促政府修改相關法令監督公司。

10.你知道、我知道、獨眼龍也知道，公司故意把外送員的地位設計成「承攬」，而不是「雇傭」。承攬這種制度設計，真的不應該被公司這麼濫用，政府至少應該另行設計一套機制，來保障外送員的權益。

呂秋遠表示，外送員很辛苦，也需要我們的支持。有朝一日，如果外送員成立了工會，而且展開合法罷工，希望消費者可以支持他們。畢竟公司雖然號稱與員工是承攬關係，但事實上他們根本不平等。這種假承攬真雇傭的關係，減少的不是成本，而是每天都在馬路危險中搏鬥的人命。

外送員用自己的機車送貨賺錢，若在外送途中發生車禍，保單可能不理賠。本報資料照片
外送員用自己的機車送貨賺錢，若在外送途中發生車禍，保單可能不理賠。本報資料照片
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呂秋遠美食外送uber eatsFoodpanda
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