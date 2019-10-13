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外送員之死… 律師一語點破「承攬」關係的真相

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太魯閣國慶連假垃圾滿地 台灣高山嘉明湖也有相同問題

2019-10-13 12:49聯合報 記者羅紹平／台東即時報導

日前有女性網友在臉書爆怨公社PO文，國慶日當天花蓮縣太魯閣天祥的超商外垃圾滿地，引發網友論戰，有人說「一定陸客幹的」，但更多網友反譏「陸客都不來了，別再自欺欺人了，台灣人素質也沒多好」，事實上就連陸客罕至，海拔3310公尺高山上的嘉明湖也一樣受垃圾為患。

在台灣，只要是人能到的地方，就有垃圾，綠島、蘭嶼至今一到旅遊旺季，島上四處可見滿地垃圾亂象，甚至連被喻為墜落凡間「天使的眼涙」，海拔3310公尺的向陽山嘉明湖一樣有垃圾，台東林管處曾在105年舉辦淨山活動，當年就清出8百多公斤垃圾。

台東林管處今天指出，當年淨山清出的垃圾琳瑯滿目，平地有，山上也看得到，從寶特瓶、玻璃瓶、簡易瓦斯罐、炊具、廢棄的露營帳棚到菸蒂、塑膠袋，破鞋髒襪子、衛生棉，可以想到的垃圾，嘉明湖周邊山區都有，甚至還有人將髒的內衣內褲丟進避難山屋的廁所茅坑裡。

為了確保潔淨的山林，台東林管處近五年來也積極推動「無痕山林」政策，針對每年上山的兩萬多山友，在入山前、入山後入住向陽山及嘉明湖避難山屋時，都宣導山友帶什麼上山，就帶什麼下山。

台東林管處坦言，目前山上是比較乾淨些，但不能說完全沒有垃圾，因為還是有部分山友缺乏公德心，下山時為了減輕背包重量，吃不完的食物、罐頭及垃圾，就隨手丟在山上，台東林管處還是要雇清潔工清理淨山，這些留在山上的食物、廚餘也影響山上野生動物的覓食行為，去年6月至8月間，就曾發生4次台灣黑熊闖入避難山屋找廚餘吃的狀況，「犯案」熊是否為同一隻，無法確定，但台東林管處已在山屋設置驅熊裝置，避免台灣黑熊愛上人類的食物。

一名女網友趁國慶日連假到花蓮遊玩，沒想到竟然看到天祥超商外到處是垃圾。圖／翻攝自...
一名女網友趁國慶日連假到花蓮遊玩，沒想到竟然看到天祥超商外到處是垃圾。圖／翻攝自爆怨公社
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台東林管處仍會定期雇工上山清理嘉明湖周邊山區垃圾，並將避難屋裡的廚餘帶下山。圖／...
台東林管處仍會定期雇工上山清理嘉明湖周邊山區垃圾，並將避難屋裡的廚餘帶下山。圖／台東林管處提供
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去年6月至8月就發生4次台灣黑熊闖入嘉明湖避難山屋廚房覓食事件。圖／本報資料照片...
去年6月至8月就發生4次台灣黑熊闖入嘉明湖避難山屋廚房覓食事件。圖／本報資料照片（天馬登山社提供）
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去年6月一隻台灣黑熊意圖闖入嘉明湖避難山屋的廚房覓食事件。圖／本報資料照片
去年6月一隻台灣黑熊意圖闖入嘉明湖避難山屋的廚房覓食事件。圖／本報資料照片
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台東林管處105年曾舉辦嘉明湖淨山活動，當年就清出8百多公斤垃圾。圖／台東林管處...
台東林管處105年曾舉辦嘉明湖淨山活動，當年就清出8百多公斤垃圾。圖／台東林管處提供
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台東嘉明湖台灣黑熊
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