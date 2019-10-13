噴腋下止汗劑易得乳癌？國健署：證據不足

2019-10-13 11:36 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ／台北即時報導



不少愛美人士為避免流汗浸濕衣服，會噴用腋下止汗制臭劑。近日有民眾在衛福部國健署健康九九網站問道，經常噴用腋下止汗制臭劑，是否會提升罹患乳癌的風險？國健署回應，目前尚無有力證據證實兩者之間有關。

國健署表示，網路上有「止汗制臭劑會導致乳癌」的流言，導致許多使用者心生憂慮。這個傳聞來自止汗制臭劑的主要成分及防腐劑分別是鋁鹽（aluminum based compounds）及對羥基苯甲酸酯（Paraben），過去研究顯示，這兩種成分有類雌激素的作用，會促進乳癌細胞增生、增加罹患乳癌的風險，因此部分科學家認為含鋁鹽及對羥基苯甲酸酯的止汗制臭劑可能與乳癌的發生有關。

國健署表示，其實，根據美國國家癌症研究所（NIH）與美國癌症協會（ACS）資料，目前為止尚無強而有力的證據證明止汗制臭劑會導致乳癌。

國健署表示，證據較豐富的預防乳癌之道，包括均衡飲食、規律身體活動、維持理想體重、遠離菸酒等致癌因子、釋放壓力等。平時也宜少用塑膠類製品、含香料化妝品、保養品與個人衛生用品，少吃加工食品與不必要的藥品保健品，並少吃動物脂肪與內臟等。